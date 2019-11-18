心酸曝不分區墊背「像肉票被擄人勒索」…謝龍介：吳敦義昨晚來電了

▲吳敦義、謝龍介。（合成圖／記者黃克翔攝）



記者呂欣玫／綜合報導

國民黨不分區立委名單出爐，台南市黨部主委謝龍介始終列在黨主席吳敦義後方一名，被稱是墊背當肉票，讓謝龍介萌生參選黨主席的念頭，也有許多人勸他退出不分區。對此，謝龍介18日透露，他像是肉票一樣被擄人勒索，17日深夜吳敦義也有打電話來，他思考之後會再跟大家報告。

謝龍介與吳敦義的排名風波，讓韓粉批評，國民黨是在利用謝龍介，將吳敦義保送立法院。謝龍介18日上午受訪時也說，把他列不分區都沒有人跟他講，吳敦義名次往後移，也把他退到後面，也沒人跟他講，更直言「你後退退你的就好。」

謝龍介表示，如果他能進到立法院，就代表國民黨過半，所以是相當榮耀的順序，也理應是黨主席要站的位置、壓陣，但如果他進到立法院要當院長實在是難以服眾，所以才會說這種關鍵的位置，要思考兩件事怕承擔不起，第一是「如果敗了怎麼辦？」第二是「韓國瑜當選但國會沒有過半，能改變現況嗎？」

謝龍介提到，他知道吳敦義的苦楚，可以體諒，去年九合一國民黨勝選功勞也是歸功於吳，所以社會對吳不公平的評論，要還給他公道，「但這個名單出來有公道嗎？」

謝龍介說，他像是被擄人勒索，像肉票一樣，現在一邊主張撕票，一邊主張放人，自己也很為難，因此才宣布參選黨主席。另外他也透露，17日深夜11、12點吳敦義有打電話來，告訴他「大家一起打拚！」被問及吳有沒有拜託他不要走？謝龍介說沒有，但思考之後會再跟大家報告。

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