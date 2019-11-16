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怪異命案！少女摩鐵會男友開笑氣毒品趴　女頭仰天死！男裸體昏迷

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記者沈繼昌／桃園報導

桃園市盛姓少女11日被發現全身赤裸昏迷在某家摩鐵房間內，其中盛女被發現時呈現雙手撐頭仰看天花板的詭異姿勢，身旁還有熊姓男友也赤裸昏迷在旁，業者緊急叫救護車將2人送醫，盛女經急救後仍宣告不治，熊男則挽回一命，警方在現場起出已施用過的笑氣瓶與少量毒咖啡包，懷疑盛女施用笑氣過量致死，熊男經偵訊後依毒品與過失致死等罪嫌移送桃檢偵辦。

▲桃園市盛姓少女本月11日中午被發現在某家摩鐵房間內昏迷，業者發現後送醫急救仍不治。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市盛姓少女本月11日中午被發現在某家摩鐵房間內昏迷，業者發現後送醫急救仍不治。（圖／記者沈繼昌翻攝）

警方調查，20歲的熊姓男子於本月10日晚間11時許進入桃園區某家摩鐵開房，後來陸續有友人進進出出，盛女則於11日清晨5時許進入房間與熊男會合。

▲桃園市盛姓少女與熊姓男友在臉書上曬恩愛。（圖／翻攝自盛女臉書）

▲桃園市盛姓少女與熊姓男友在臉書上曬恩愛。（圖／翻攝自盛女臉書）

但遲至11日中午12時許，摩鐵工作人員未見熊男退房，打電話也沒人接聽，因此派員查看，打開房間發現熊男與盛姓少女都赤裸躺在床上，其中熊姓少女躺在床尾，還呈現雙手撐頭仰看天花板的詭異姿勢，摩鐵工作人員趕忙報警送醫。

警方在房間內起出已使用過的4包毒品咖啡包與6個氣球，還有2個已施用過的笑氣瓶，懷疑熊男與盛姓少女可能因吸入過量的笑氣導致昏迷，其中盛女送醫急救後仍宣告不治，熊男則挽回一命。

▲桃園市盛姓少女本月11日中午被發現在某家摩鐵房間內昏迷，消防局救護人員送醫急救。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市盛姓少女本月11日中午被發現在某家摩鐵房間內昏迷，消防局救護人員送醫急救。（圖／記者沈繼昌翻攝）

檢警偵訊時，熊男坦承提供笑氣與毒咖啡包，檢察官率法醫相驗時，少女外觀上並無遭毆打或有傷勢，調閱監視器確認當時盛女獨自進入摩鐵，但人身並未遭控制，盛女家屬對死因有意見，也針對熊男提告，檢警將等待驗屍報告出爐後確定真正死因；摩鐵幹部16日不願對本案發表意見，但強調是工作人員發現2人昏迷在房間緊急報警送醫，盛女應該不是在房間內死亡，是在醫院內病故的，希望檢警查明死因。

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