中壢「賣襪弟」被爆家庭黑幕！他提「5點現況」力駁：別搞對立

記者鄒鎮宇／桃園報導

桃園中壢11歲的均均為了幫生病的爸爸賺取醫藥費、生活費及房租，獨自上街頭賣襪子，引起社會關注。但有網友在「中壢吃喝玩樂道相報」爆料，均均一家其實生活無憂，爸爸更是酗酒致病，卻被狠狠打臉。

該名男網友在「中壢吃喝玩樂道相報」PO文表示，他從社福團體、議員及立委得知，均均的爸爸長期酗酒導致肝硬化，還經常對妻子施暴，甚至離婚後不讓對方把孩子帶走，還出言恐嚇。

另外，均均的爸爸讓11歲的均均輟學，以監護人的身分不讓他上課，「社工團體在此案錢多次造訪，但都被爸爸趕走驅離，小朋友家裡其實吃飯無虞」，認為是有心人士刻意操作。

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▲有網友指控均均的爸爸讓均均輟學。（圖／翻攝臉書）



「承天府環島慈善會」理事長顏維勳PO出5點反駁，表示均均都有去上課，且均均的爸爸早已和妻子離婚近10年，他和社會局、社工聯繫時都未被告知指控的情況，「不知道是那位立委?議員?社工去探訪詢問的?他有親自來訪視過均均父子倆嗎？怎麼會po這文出來讓善友們猜疑呢？」

雙方透過網路隔空交火，許多網友仍霧裡看花不了解實際情況，但均均的確是為家計出面擺攤賣襪子，但一時的善心無法只能給予短暫的幫助，只望相關單位可以持續關注均均一家，並讓里長與社會局規劃的愛心捐款帳戶順利成立，以實質幫助均均的受教權及生活。

▼顏維勳反駁網路指控。（圖／翻攝臉書）



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