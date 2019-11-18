客點雙倍醬雞排問「不是35元？」　當面棄單老闆傻眼：轉身就跑了

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記者黃翊婷／綜合報導

新北市某雞排店業者日前接到客人電話預訂，要求特製醬汁多一點的雞排，沒想到對方到店裡來領取時，一聽到價格高於35元，竟然什麼都沒有講就直接離開。老闆無奈東西被棄單又不想浪費食物，只好把做好的雞排送給鄰居吃，此外，為了防止類似的事情再發生，之後不排除會使用錄音程式，保障消費者和店家的權益，「不要說我們汙衊他。」

雞排店老闆向《東森新聞》表示，店內的餐點都是現點現炸，當天接到客人電話預訂要外帶兩塊雞排，還強調要雙倍醬汁，沒想到東西做好了，客人到場卻一直爭論價格怎麼不是35元，「他就趁我轉身的時候消失，連不要都沒說就直接離開。」

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▲老闆被客人當面棄單，無奈將做好的雞排送給鄰居吃。（圖／翻攝自東森新聞）

老闆無奈地說，客人要求的雞排算是客製化訂單，醬汁必須來回重複刷，多到會讓紙袋溼掉，正常不會有那麼多沾醬，結果卻被當面棄單，實在氣不過才決定把這件事說出來，希望客人回來付錢。

其實，電話預訂餐點很容易就會遺漏一些重要訊息。新北市法制局主任消保官王治宇提醒，電話訂單的價格一定要講清楚，若真的被棄單，店家才站得住腳，雙方確認沒有問題之後，訂單就算成立，有必要的話也可以收取部分訂金，假如沒辦法先收訂金，以這次的雞排事件為例，業者可以不要先加醬進去，等到客人到場再加會比較好。

▼客人到場聽完雞排的價格，竟然趁老闆不注意時落跑。