取貨「我姓楊，木易楊！」生澀店員找兩次：沒姓木的　店長衝出來開罵

▲取貨時得核對身分。（圖／示意照／CFP）

記者陳俊宏／綜合報導

一名楊姓網友分享到超商取貨，「我姓楊，木易楊」，結果店員的反應讓店長衝出來罵。對此，不少人建議以後可說「楊桃的楊」，簡單又明瞭也比較好理解。有不少人分享自己的無奈例子，「貴姓？人可何。不好意思，我這邊沒有姓人的。」

當事人16日在「爆怨公社」臉書社團還原和店員的對話：

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店員：先生，請問貴姓?



原PO：你好，我姓楊，木易楊。



店員找了大概10秒：先生，我找不到姓木的。



原PO：…我姓楊，木易楊，不姓木。



店員：喔，好，我再找找。



（大概過了又10秒）



店員：先生，抱歉，我真的找不到姓木的，有沒有別的名字？



原PO（略大聲）：我說我姓楊、姓楊，木易楊。



店員找了3秒：先生，真的…

▼您也有遇過報姓氏，結果對方聽不懂嗎？（圖／示意照／CFP）

原PO表示，此時，店長衝出罵了店員，「你有沒有問題啦！他姓楊、姓楊」，然後5秒內就把東西給他。他自嘲，「原來我姓木啊！呵呵。」

此文獲得超過1.3萬人按讚，有人留言，現在超商取貨不是都問電話後3碼嗎？原PO回，「他問我姓什麼耶。」另一人也問相同問題，「問末三碼，店員會先找你的商品，再確認名字」；原PO回，其實這是4、5年前的事，「當天就是直接問我姓啥，可能是新來的吧，看他感覺很生澀，哈哈。」

有人認為，「為什麼要多此一舉那樣說」；原PO回，「因為有『陽』啊，只是謹慎啊，我也有說我姓楊啊。」另一人表示，「我以為講木易楊、耳東陳、木子李等等是姓氏基本⋯這不是可以聽到就秒懂，立馬聯想的字嗎？」原PO回，「我天真的以為⋯但就是聽不懂。」

▼不少人建議原PO下次可講「楊桃的楊」。（圖／示意照／CFP）

有不少人認為，可以直接講楊桃的楊，「我會說楊桃汁的楊，一聽就懂」、「楊桃的楊，結案」、「下次簡單明瞭地說明楊桃的楊啦！你再找不到就是皮在養了。」

不少人也分享報姓氏遇到的無奈經驗，「我說我是雙木林，遇到一個客服還問我哪個『雙』」、「都講了是雙人徐了，還是會有人寫成許」、「我也曾經遇過一樣的。貴姓？人可何。不好意思，我這邊沒有姓人的，我們沒有人可何…」

►我沒有遲到，是時間遲到了！