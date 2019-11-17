　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

取貨「我姓楊，木易楊！」生澀店員找兩次：沒姓木的　店長衝出來開罵

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼網購包裹。（圖／CFP）

▲取貨時得核對身分。（圖／示意照／CFP）

記者陳俊宏／綜合報導

一名楊姓網友分享到超商取貨，「我姓楊，木易楊」，結果店員的反應讓店長衝出來罵。對此，不少人建議以後可說「楊桃的楊」，簡單又明瞭也比較好理解。有不少人分享自己的無奈例子，「貴姓？人可何。不好意思，我這邊沒有姓人的。」

當事人16日在「爆怨公社」臉書社團還原和店員的對話：

請繼續往下閱讀...

店員：先生，請問貴姓?

原PO：你好，我姓楊，木易楊。

店員找了大概10秒：先生，我找不到姓木的。

原PO：…我姓楊，木易楊，不姓木。

店員：喔，好，我再找找。

（大概過了又10秒）

店員：先生，抱歉，我真的找不到姓木的，有沒有別的名字？

原PO（略大聲）：我說我姓楊、姓楊，木易楊。

店員找了3秒：先生，真的…

▼您也有遇過報姓氏，結果對方聽不懂嗎？（圖／示意照／CFP）

▲▼快遞,包裹,外送,取貨。（圖／CFP）

原PO表示，此時，店長衝出罵了店員，「你有沒有問題啦！他姓楊、姓楊」，然後5秒內就把東西給他。他自嘲，「原來我姓木啊！呵呵。」

此文獲得超過1.3萬人按讚，有人留言，現在超商取貨不是都問電話後3碼嗎？原PO回，「他問我姓什麼耶。」另一人也問相同問題，「問末三碼，店員會先找你的商品，再確認名字」；原PO回，其實這是4、5年前的事，「當天就是直接問我姓啥，可能是新來的吧，看他感覺很生澀，哈哈。」

有人認為，「為什麼要多此一舉那樣說」；原PO回，「因為有『陽』啊，只是謹慎啊，我也有說我姓楊啊。」另一人表示，「我以為講木易楊、耳東陳、木子李等等是姓氏基本⋯這不是可以聽到就秒懂，立馬聯想的字嗎？」原PO回，「我天真的以為⋯但就是聽不懂。」

▼不少人建議原PO下次可講「楊桃的楊」。（圖／示意照／CFP）

▲宅配，宅配員，送貨，送貨員，快遞，快遞員，網購，掛號，運費。（圖／CFP，示意圖，與本文當事人無關）

有不少人認為，可以直接講楊桃的楊，「我會說楊桃汁的楊，一聽就懂」、「楊桃的楊，結案」、「下次簡單明瞭地說明楊桃的楊啦！你再找不到就是皮在養了。」

不少人也分享報姓氏遇到的無奈經驗，「我說我是雙木林，遇到一個客服還問我哪個『雙』」、「都講了是雙人徐了，還是會有人寫成許」、「我也曾經遇過一樣的。貴姓？人可何。不好意思，我這邊沒有姓人的，我們沒有人可何…」

►我沒有遲到，是時間遲到了！

ET快訊
林志玲婚禮主持人曝！「16年前華岡藝校學生」出任　師1句話改
台中騎士闖紅燈+違規左轉：開單我就撞死！還有600萬領..1
iPhone史上最大資安漏洞！這14款機型中標..3分鐘即可
Her超任性下殺38折起！快來買好買滿撿便宜
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

2020台灣燈會動土祈福！　主燈「森生守護」打造15公尺巨大樹木

瞄見體重計跑來跑去！復健伯大腳一跨　治療師驚制止「那個是…」網笑炸

取貨「我姓楊，木易楊！」生澀店員找兩次：沒姓木的　店長衝出來開罵

星宇航空6首機上音樂曝光！　30秒爵士樂搶先體驗「登機→降落」

男友生日！巧手妹送親繪「卡娜赫拉安全帽」…滿版兔兔P助萌翻　網驚：想買

網購收到「一箱家庭垃圾」！拆封飄出噁爛酸臭　賣家寄出前挑釁：已包裝妥善

出遊超省！高鐵限定「來回車票+送36hrs租車」　2天1夜交通全包

私立科大野雞大學化！機械所碩論爆研究棒球、夜市和命理

影／「5歲男童」跟了兩周！年輕妹拜關聖帝君又被大媽跟：弟弟會怕啦　結局曝

亞太區唯一得主！　中山大學物理博士生獲世界級IEE獎學金得主

舊屋重建！90歲翁「暖捐善款」　368名義工助父攜3姊妹獲新家

屁孩首度一人挑戰抒情Rap　林宥嘉秒被圈粉：這個是誰想的

中醫師激推「5通屎神招」解便祕　喝水2000CC+揉2穴位HEN有效

台鐵大媽行李擋道...車長出面勸　她爆氣怒飆「我要檢舉妳！X種」

阿扁保外20次！癌末受刑人卻遭拒　妻崩潰自殘：他剩半年能陪1歲兒

吱吱深情飆唱《Shallow》　陶喆自薦 :我可以幫你製作

9歲男孩蓄髮18個月被譏「像女生」剪去長髮助癌童...母讚：以他為榮

全球僅1隻！「額頭多1條小尾巴」　超萌獨角浪汪爆紅...網友搶領養

Ella祝福林志玲：找我「取經」生子！　跨年冰島孕二胎？...太冷蝌蚪游不動XD

陳意涵腦洞大開編「夫妻悲情故事」　老公聽「一句話」秒傻眼XDD

2020台灣燈會動土祈福！　主燈「森生守護」打造15公尺巨大樹木

瞄見體重計跑來跑去！復健伯大腳一跨　治療師驚制止「那個是…」網笑炸

取貨「我姓楊，木易楊！」生澀店員找兩次：沒姓木的　店長衝出來開罵

星宇航空6首機上音樂曝光！　30秒爵士樂搶先體驗「登機→降落」

男友生日！巧手妹送親繪「卡娜赫拉安全帽」…滿版兔兔P助萌翻　網驚：想買

網購收到「一箱家庭垃圾」！拆封飄出噁爛酸臭　賣家寄出前挑釁：已包裝妥善

出遊超省！高鐵限定「來回車票+送36hrs租車」　2天1夜交通全包

私立科大野雞大學化！機械所碩論爆研究棒球、夜市和命理

影／「5歲男童」跟了兩周！年輕妹拜關聖帝君又被大媽跟：弟弟會怕啦　結局曝

亞太區唯一得主！　中山大學物理博士生獲世界級IEE獎學金得主

2020台灣燈會動土祈福！　主燈「森生守護」打造15公尺巨大樹木

市值鴻海6倍大！老謝看Sony屹立73年 用創新科技感動世界

韓國瑜轟綠營腐敗：從陳定南過世後，民進黨現在還有誰清廉？

「英德配」正式成軍！黨政人士：完美互補拚連任、雙箭頭輔選列車啟動

林志玲大婚黃子佼誠意十足　快閃台南3小時祝賀

大量競選旗幟遭破壞丟山谷、水溝　林燕祝競總要警方查清楚

蔡康永「第一次給了林志玲」主持奉茶儀式：願她享受2人世界的幸福！

製程超費工！全台最大代工廠解密　乾拌麵醬料包「11步驟、2周」才能出家門

超慘！誤信女網友推薦投資線上期貨　碩士工程師1千萬積蓄被榨乾

瞄見體重計跑來跑去！復健伯大腳一跨　治療師驚制止「那個是…」網笑炸

生活熱門新聞

關係是「叔嫂」　她哭稱「老公」

老公貢獻自己早餐　婆婆突面露尷尬了...

叫夫買「4枝蔥」！她煮冬瓜滷肉暈了：怎只有這些？

客拒取餐…外送怒砸宵夜！網論戰

鋒面+海鷗水氣周一起變天　彭啟明：容易有雨到周日

iPhone行事曆滑1583年　打不開了

中壢11歲弟擺攤1hr完售！他看全程：懂事到讓人心酸

她躺病床「天菜進房」：量心跳不準啦

民雄鬼屋古井傳哭聲「嚇逃剩1男4妹」　苦主：劫難開始

下周大變天　2地區濕冷3天不到20°C

師留評語！國小妹「撿到槍開嗆」網捏冷汗

兒女不回家！媽「收2訊息」秒失眠

她幫阿桑移「鎖龍頭機車」：腰快斷　媳婦出現傻眼了

更多熱門

相關新聞

老公貢獻自己早餐　婆婆突面露尷尬了...

老公貢獻自己早餐　婆婆突面露尷尬了...

老公地位到底降到第幾名了啦！一名女網友在臉書分享老公被婆婆忽略的悲傷故事，原來婆婆日前買了早餐，卻怕她和兒子吃不夠，這時老公挺身照顧妻小，說要把自己那份貢獻出來，沒想到結局卻出乎意料，讓人哭笑不得直呼「真的是親生的嗎」、「老公已經沒利用價值了」。

4顆高麗菜100　奧客菜丟地要退錢

4顆高麗菜100　奧客菜丟地要退錢

深夜超商見正妹！痴漢襲胸：當我老婆好不好？

深夜超商見正妹！痴漢襲胸：當我老婆好不好？

寶特瓶別丟垃圾桶！房務員曝5眉角　萬人長知識

寶特瓶別丟垃圾桶！房務員曝5眉角　萬人長知識

雙11訂單狂飆！物流心酸：已連續加班2月

雙11訂單狂飆！物流心酸：已連續加班2月

關鍵字：

超商取貨店員爆怨公社

讀者迴響

發燒話題

李興文兒子 乾拌麵 12強 韓國瑜 王令麟 雪莉身亡 尹衍樑 謝震武 眼霜 王令麟 柯文哲 柯P 反送中 林志玲 金馬獎 唇筆 王令麟 黃寶慧 地震 停班停課 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 王令麟 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 王令麟 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 乾拌麵12強 王令麟 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 王令麟 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 王令麟 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 王令麟 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 王令麟 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 王令麟 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 黃寶慧 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 王令麟 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

乘客拒讓位　她公審：丟台灣人臉

都用「塑膠袋裝熱湯」！她罹癌摘子宮…2孩下場超慘

關係是「叔嫂」　她哭稱「老公」

北科大赴美失蹤留學生找到了

背包女墜37樓「碰4樓平台」屍體倒掛牆上　頭顱飛進河

最兇學士服照！女大生「南球炸裂」比例超邪惡

林志玲婚紗曝光！珍珠點綴美翻啦

Sandy被當面嗆　吳宗憲：我知道是誰

UBIKE忘記還！GINO過18小時刷卡「嚇到翻白眼」

空拍超震撼！韓國瑜惹怒市民...10萬高雄人挺小英「光復高雄」

小A辣突投震撼彈：在變性！

闖紅燈遭攔！台中騎士：你開單我就撞死還有600萬領

比特犬每晚消失　媽收到照片傻眼

5幼擠被子取暖　網見亮點秒笑炸

韓國瑜土城造勢人數曝：真的越來越少

更多

最夯影音

更多
舊屋重建！90歲翁「暖捐善款」　368名義工助父攜3姊妹獲新家

舊屋重建！90歲翁「暖捐善款」　368名義工助父攜3姊妹獲新家
屁孩首度一人挑戰抒情Rap　林宥嘉秒被圈粉：這個是誰想的

屁孩首度一人挑戰抒情Rap　林宥嘉秒被圈粉：這個是誰想的

中醫師激推「5通屎神招」解便祕　喝水2000CC+揉2穴位HEN有效

中醫師激推「5通屎神招」解便祕　喝水2000CC+揉2穴位HEN有效

台鐵大媽行李擋道...車長出面勸　她爆氣怒飆「我要檢舉妳！X種」

台鐵大媽行李擋道...車長出面勸　她爆氣怒飆「我要檢舉妳！X種」

阿扁保外20次！癌末受刑人卻遭拒　妻崩潰自殘：他剩半年能陪1歲兒

阿扁保外20次！癌末受刑人卻遭拒　妻崩潰自殘：他剩半年能陪1歲兒

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

找屋族的福音報到

找屋族的福音報到

即刻下載全新東森房屋APP，您的家，東森房屋為您找到更好

即時／56屆金馬獎特別報導

即時／56屆金馬獎特別報導

金馬入圍內幕大公開！你最愛的導演明星上榜了嗎？

總統大選最新消息看這裡！

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

東森盃捷運車站設計大賽

東森盃捷運車站設計大賽

第一屆東森盃捷運車站設計策展大賽開跑囉~ 總獎金30萬元等你來參加，快來報名！！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面