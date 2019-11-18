「清晨鑰匙鎖車廂」發文求救　宜蘭妹爆汗遇到好心男女：以後每天去吃

▲原PO說，「本來剛起床還迷糊狀態，車廂一鎖瞬間清醒。」（圖／示意照／記者陳俊宏攝）

記者陳俊宏／綜合報導

宜蘭一名女騎士清晨不慎把車鑰匙鎖進車廂，她發文求救，所幸後來遇到好心人，隔了快2小時終於爆汗把車牽回家，「我決定以後每天都去吃。」有人則傳授秘訣，「找支十字起子，把前面的車罩拆下來，拉條線就開了。」

原PO今天（18日）清晨4時58分在「爆怨公社」臉書社團說，「我真的想把自己去頭去尾。這已經不是第一次了，車鑰匙放在車廂還鎖住了，回家的路程要30分，還有沒有救啊⋯」

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原PO後來也留言說自己的最新情形，「我在超商前面，我覺得好丟臉」、「真的超煩的，本來剛起床還迷糊狀態，車廂一鎖瞬間清醒。」她回覆網友的問題說，沒有備份鑰匙，且家裡沒人在，用手機Google附近的機車行大概9點才開門。

▼原PO遇到好心的早餐店老闆夫妻。（示意圖／翻攝免費圖庫stocksnap）

原PO表示，路人看到她都問說「車子壞掉了喔」；有人好奇「沒人幫妳推回去哦」；原PO回「沒有， 狂爆汗。」她在6時48分更新說，「這一趟路途險惡，撿到一支手機，順路送去警察局。然後路過我家外面的早餐店，老闆夫妻幫了我忙把鑰匙跩出來。覺得超感動的，我決定以後每天都去吃。

對此，許多網友留言，「打一支備用鑰匙，帶身上、分開放、用完歸位」、「找支十字起子，把前面的車罩拆下來，拉條線就開了，之前看YT影片學的」、「曾為天涯淪落人為妳默哀...有沒有哪個廠牌可以出個指紋鎖或臉孔辨識解鎖啊⋯用車鑰匙真的很煩。」

►我沒有遲到，是時間遲到了！