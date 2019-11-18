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妹子坐機車抱男友！安全帽狂撞…1hr喬7749次　網秒懂「愛的撞撞」超困擾

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▲▼北宜公路、重機騎士、跑山（圖／記者黃克翔攝）

▲原PO被男友載，一直撞到對方的安全帽。（示意圖／記者黃克翔攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

很多台灣人的交通工具是機車，不僅價格好入手，機動性也高，但就是得戴著安全帽上路。一名女網友就發文表示，給男友載的時候，快1個小時的路程，她不管怎麼喬位子，都會撞到男方的安全帽，忍不住心生疑惑，「女生在後座抱著男朋友的時候，安全帽不會一直撞到他嗎？」話題引發熱論。

這位女網友在《Dcard》的感情板匿名PO文「給男朋友載的時候」，文中表示，她一直很疑惑，女生坐機車後座抱著男友的時候，安全帽難道不會一直撞到對方嗎，「我昨天快一小時的路程，喬了7749遍的位子還是會撞到他的安全帽啊啊啊！」最後還標註「每87秒撞一次」，感覺相當困擾。

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▲▼機車,機車雙載,騎車,情侶騎車,雙載示意圖（圖／資料照）

▲原PO說自己一直喬位子，但怎樣都會撞到對方。（示意圖／資料照）

看到貼文後，許多人都很有同感，「會啊，這是愛的撞撞」、「真的！我也很好奇，這樣到底要怎麼抱好抱緊」、「超會撞，而且騎一趟遠程脖子好痠」、「有時候還會故意撞他(*´∀｀)ps停紅燈的時候」、「戴全罩完全靠不了男友肩膀，脖子超痠」、「我不只會撞安全帽還會往前滑，每次給男友載都要很ㄍㄧㄥ住自己。」

還有網友給原PO建議，「你可以把頭偏在他肩膀的位子，比較不容易撞到，但不要直接靠著他肩膀，很難騎車，還有你的腳不是踩著飛旋踏板嗎？在你知道他要煞車的時候腳用力踩著，撐住你的身體不要往前撞，就不會一直撞到他了」、「我都下巴靠在他的肩膀，然後頭稍微後仰。」

有人則認為可能是機車的問題，「我覺得可能是機車的問題，我男友騎他的車載我，我們安全帽就常互撞，但如果是騎我的車就不會」、「我也覺得跟車子坐墊有關，還有安全帽的形狀」、「車跟坐墊的問題」、「其實身高差很多是摩托車關係，183、152，彪牌的話就會，某C牌不會，因為椅墊關係，後座比較高就會。」

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