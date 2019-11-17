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公布個資要前女友「踹共」　女女戀分手為錢反目

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▲雙性戀,同性戀（示意圖／免費圖庫pixabay）　　　　
▲鄭女與蕭女分手後因錢反目。（示意圖／pixabay）

記者陳凱力／新竹報導

鄭姓女子與前女友蕭女分手後，因不滿對方不出面處理2人先前共同承擔的車損賠償責任，於是在臉書將蕭女個資曝光還懸賞。新竹檢方依違反個人資料保護法將鄭女提起公訴。

檢警調查，鄭女曾與蕭女交往過，期間因蕭女與同事有糾紛，導致蕭女的機車及鄭女友人的汽車有損，因而鄭女須負賠償責任，而蕭女則為擔保人。

2人分手後，鄭女為逼迫蕭女出面協調應負擔賠償金，以暱名帳號在臉書公開發文「幹！出來面對！當初我車被砸、被潑鹽酸，都是因為妳的事情！車子賠償責任應該也要負責任吧！封鎖我的電話？想躲起來逃避，不關妳的事嗎？車子賠償一人一半，請趕快處理吧！」等語，且還擷取蕭女臉書附上及和解契約部分擷圖，並露出蕭女姓名、出生日期、行動電話門號等個資。

3天後鄭女又張貼「各位幫忙分享一下，人有出來，有紅包給你當獎賞！」等語，並再次張貼蕭女臉書擷圖，直到蕭女發現，報警究辦。

鄭女雖坦承與蕭女為前任情侶且應負擔賠償車損等事實，但卻矢口否認犯行，辯稱不是她的帳號，也不是她張貼那些話語與擷圖，然檢方並不採信，全案依違反個人資料保護法之意圖損害他人之利益違反利用個人資料罪嫌，提起公訴。

★圖片為版權照片，由免費圖庫pixabay供《ETtoday新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經許可，不得部分或全部轉載！

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