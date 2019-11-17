台中母子3屍／一戶隔9間套房！案件爆發慘成「凶宅」...租客全搬光：不敢住了

▲陳嫌殺害女友後，更對雙胞胎親骨肉痛下殺手。（圖／翻攝臉書）

記者戴若涵／台中報導

台中7日晚間爆出一起駭人聽聞的母子3屍命案！29歲的陳姓媽媽及雙胞胎兒子遭陳姓同居男友痛下殺手。陳男先勒勒斃女友後，因認為「孩子沒有媽媽很可憐」再將一對親生骨肉放入洗衣機內悶死，整起事件直到屍臭味飄出套房才曝了光。案發地點是一棟住商混合大樓的6樓套房，如今慘成凶宅，整排租客全搬光！

據了解，該出租套房前身為一間大辦公室，屋主7年前買下後重新設計，用隔板隔成9間套房，一側5間另一側4間，各自設有進出大門。套房內裝潢新穎，白牆配粉紅馬賽克磚，還掛著風景畫，每間房空間都達10多坪，雖然月租破萬元，但因生活機能好全滿租。

▲▼套房爆出命案後，租客全嚇壞搬走 。（圖／東森新聞，下同）

爆出命案後，只見原先住在同區套房的住戶趕緊打包行李搬家，許多租客甚至嚇得直說「我沒有住那邊了，不敢住了」，至於其他住戶表示，「他們那一戶都搬光光了」。

套房一夕之間成為人人害怕的凶宅，在當地經營多年的房仲沈政興則分析，「其實他這間本身的屋況在7、8年前就已經整理過了，屋況不算太差，他地段如果是好的、房子需求量是比較多的，我們屋主通常會把這一戶就空下來當做儲藏室不出租，其實就還好」。（來源：東森新聞）

▲陳女案發前最後身影也被監視器給捕捉到。（圖／民眾提供）

越想越不對勁！

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