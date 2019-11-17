彰化菜農心碎哭了！奧客嫌貴逼退100元　竟當面「砸爛高麗菜」

記者柯沛辰／綜合報導

彰化鹿港一名張姓菜農日前開放民眾自採高麗菜，明文規定4顆100元，不料14日有遊客重回菜園，指著他鼻子破口大罵，稱菜市場一顆才賣5元，要求退費。張姓菜農不願爭執，同意退款100元，不料對方竟當面將菜摔在地上，讓他紅了眼眶。

張姓菜農表示，他先前開放自家菜園供摘採， 1顆賣25元，有一位客人摘了4顆大高麗菜，他見狀還免費附送一顆小高麗菜。但隔天這位客人再度上門，不僅質疑「我覺得你賣太貴了，今天菜市場一顆才5元，你要再賠我一顆。」

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▲菜農開放遊客自採，卻被奧客砸菜羞辱。（圖／東森新聞）

▲奧客嫌一顆25元太貴，逼張姓菜農「再賠一顆」。（圖／東森新聞）

張姓菜農聽了很錯愕，拒絕再送一顆，但奧客惱羞成怒，當場狂飆髒話。眼見對方不肯罷休，他無奈提議「那你菜拿來還我，退錢給你！」客人也同意，沒想到對方一拿到100元後，竟當場將菜狠砸在地，隨後騎車離去。

張姓菜農無奈地說，買賣雙方你情我願，難道務農的人沒有尊嚴嗎？當他看到對方摔菜，整顆心都碎了，事後母親聽說這件事不禁痛哭，而他也默默流下男兒淚，「覺得被羞辱，覺得菜好像沒人要似的。」

▲如今張姓菜農回想起這件事，依舊覺得有些難過。（圖／東森新聞）

原來，張姓菜農30歲前擔任中餐廚師，後來改行務農，想當個快樂的農夫，沒想到才剛步上軌道，種植4000多顆高麗菜，就遇到奧客摔菜羞辱。現在他已經全面將高麗菜降價5元，改為一顆20元，只希望賓主盡歡，讓前來摘採的遊客能滿載而歸。

▲目前高麗菜已經改為一顆20元。（圖／東森新聞）

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