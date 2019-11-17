遭前男友威脅「裸照傳上網」！女大生賓館吞200藥片…媽媽崩潰揭真相

▲女大生遭前男友威脅「散布裸照」，想不開在賓館吞藥。（圖／123RF）



記者柯振中／綜合報導

有些情侶會為了情趣拍私密照，但以此威脅另一半是令人相當不齒的行為。大陸福建省福州市日前發生一起命案，22歲的女大生與男友分手後，被對方威脅「把裸照發上網」，因此感到相當困擾，最後在網路上留下「鼓起勇氣想去死了」的言語，在學校附近的賓館內吞下200顆藥片，導致腦死。

綜合陸媒報導，這起事件發生在10月28日，福州外語外貿學院長樂校區的女大生小靜玩網路遊戲認識了鄭姓男子，進而與對方發展成男女朋友關係，雙方交往了一年多的時間。

小靜某次發現了男友出軌，因此氣炸與對方理論，隨後把這件事情在網路上曝光。鄭姓男子的行為被曝光到網路上後，開始威脅小靜「馬上把你的裸照發在學校論壇裡」、「這就去調查你爸媽。如果再不回消息，就等著校長找你談話」，並向小靜說「自己父親為某單位公職人員」。

▼小靜不斷受到前男友騷擾，進而走上絕路。（圖／123RF）



由於不斷受到前男友騷擾，小靜10月18日將被偷拍裸照、被威脅等事情告知學校輔導員，也同步支會母親，希望能夠一同把事情解決。

小靜的母親得知事件，隔天立刻趕到學校，陪小靜與鄭姓男子約見面，鄭男當著小靜母親的面把裸照刪除，也當場與小靜「徹底斷絕關係」。

不過，小靜母親出面後約10天左右，突然接到校內輔導員的通知，被告知「小靜不在寢室」，因此感到相當慌張，拜託小靜的室友幫忙尋找。小靜的室友約晚間11點左右時在學校附近的賓館找到小靜，但當時小靜已經身體抽搐、口吐白沫。

▼小靜與學校輔導員的對話。（圖／翻攝《海峽都市報》）



小靜馬上被送到福州市長樂區醫院進行急救，但仍陷入昏迷當中。該醫院搶救後診斷，小靜吞下200多顆藥片，已經出現缺氧性腦損害、藥物中毒、電解質代謝紊亂、高尿酸血症、低蛋白血症等症狀。

搶救了10多天，小靜的主治醫師11日宣告小靜腦死，雖然小靜仍住在加護病房，但由於治療費用高昂，因此小靜的家屬打算放棄治療。

事件發生後，鄭男的父親出面說明，兒子的態度良好，且手機也沒有留下裸照，手機也已上交給相關部門查證，目前兒子情緒不穩定，不方便出面說明。至於詳細情況為何，當地警方仍在進一步釐清。

▼前男友不斷出言威脅小靜。（圖／翻攝《海峽都市報》）



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