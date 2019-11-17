　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

遭前男友威脅「裸照傳上網」！女大生賓館吞200藥片…媽媽崩潰揭真相

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼示意圖,分手,吵架,暴力,情侶,脅迫,男女,恐怖情人,關係,破裂,情感,男朋友。（圖／123RF）

▲女大生遭前男友威脅「散布裸照」，想不開在賓館吞藥。（圖／123RF）

記者柯振中／綜合報導

有些情侶會為了情趣拍私密照，但以此威脅另一半是令人相當不齒的行為。大陸福建省福州市日前發生一起命案，22歲的女大生與男友分手後，被對方威脅「把裸照發上網」，因此感到相當困擾，最後在網路上留下「鼓起勇氣想去死了」的言語，在學校附近的賓館內吞下200顆藥片，導致腦死。

綜合陸媒報導，這起事件發生在10月28日，福州外語外貿學院長樂校區的女大生小靜玩網路遊戲認識了鄭姓男子，進而與對方發展成男女朋友關係，雙方交往了一年多的時間。

小靜某次發現了男友出軌，因此氣炸與對方理論，隨後把這件事情在網路上曝光。鄭姓男子的行為被曝光到網路上後，開始威脅小靜「馬上把你的裸照發在學校論壇裡」、「這就去調查你爸媽。如果再不回消息，就等著校長找你談話」，並向小靜說「自己父親為某單位公職人員」。

▼小靜不斷受到前男友騷擾，進而走上絕路。（圖／123RF）

▲▼示意圖,自殺,光,希望,幫助,輕生,害怕,黑暗,獨,危險,死亡,恐懼（圖／123RF）

由於不斷受到前男友騷擾，小靜10月18日將被偷拍裸照、被威脅等事情告知學校輔導員，也同步支會母親，希望能夠一同把事情解決。

小靜的母親得知事件，隔天立刻趕到學校，陪小靜與鄭姓男子約見面，鄭男當著小靜母親的面把裸照刪除，也當場與小靜「徹底斷絕關係」。

不過，小靜母親出面後約10天左右，突然接到校內輔導員的通知，被告知「小靜不在寢室」，因此感到相當慌張，拜託小靜的室友幫忙尋找。小靜的室友約晚間11點左右時在學校附近的賓館找到小靜，但當時小靜已經身體抽搐、口吐白沫。

▼小靜與學校輔導員的對話。（圖／翻攝《海峽都市報》）

▲▼女大生發現男友劈腿，竟遭威脅「裸照傳上網」。（圖／翻攝《海峽都市報》）

小靜馬上被送到福州市長樂區醫院進行急救，但仍陷入昏迷當中。該醫院搶救後診斷，小靜吞下200多顆藥片，已經出現缺氧性腦損害、藥物中毒、電解質代謝紊亂、高尿酸血症、低蛋白血症等症狀。

搶救了10多天，小靜的主治醫師11日宣告小靜腦死，雖然小靜仍住在加護病房，但由於治療費用高昂，因此小靜的家屬打算放棄治療。

事件發生後，鄭男的父親出面說明，兒子的態度良好，且手機也沒有留下裸照，手機也已上交給相關部門查證，目前兒子情緒不穩定，不方便出面說明。至於詳細情況為何，當地警方仍在進一步釐清。

▼前男友不斷出言威脅小靜。（圖／翻攝《海峽都市報》）

▲▼女大生發現男友劈腿，竟遭威脅「裸照傳上網」。（圖／翻攝《海峽都市報》）

►滑新聞還能亮起來，偷偷分享皮膚發光秘密！

►周末限時超殺價，2200必收日本妹抗老神器「資生堂百優乳霜」～

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：

自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995

ET快訊
公鹿發情找交配　對方突然「斷頭慘死」嚇得牠呆站原地
林志玲婚宴鞠躬道謝！44歲終結婚「不會再孤單」：大家可安心了
港警射橡膠子彈　《ETtoday》記者中彈
Her超任性下殺38折起！快來買好買滿撿便宜
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

港警理工大學射橡膠子彈《ETtoday》記者「中彈」　2000萬裝甲車起火燃燒

遭前男友威脅「裸照傳上網」！女大生賓館吞200藥片…媽媽崩潰揭真相

影／香港紅磡隧道晚間大火！示威者樓梯戴防毒面具　拉弓戒備

影／30年癮君子捐「恐怖黑肺」　移植醫生當場放棄：想捐都沒人要！

香港理工大學天空出現直升機　磚塊狂飛「砸中ETtoday記者手機」

港警發射水炮車驅逐示威者！　有人疑被射中倒地「留下血跡」

籲打造兩岸共同市場　陸學者：兩岸關係處在「危險關口」

影／水炮車再出動！示威者天橋後「設路障＋燒障礙物」　警：不排除用致命武器

華聞快遞／四川五大支柱產業營收突破2.9萬億元　同比增長10.9%

影／汽油彈、催淚彈四射！　香港警方呼籲：理工大學情況危險，切勿前往

舊屋重建！90歲翁「暖捐善款」　368名義工助父攜3姊妹獲新家

屁孩首度一人挑戰抒情Rap　林宥嘉秒被圈粉：這個是誰想的

中醫師激推「5通屎神招」解便祕　喝水2000CC+揉2穴位HEN有效

台鐵大媽行李擋道...車長出面勸　她爆氣怒飆「我要檢舉妳！X種」

吱吱深情飆唱《Shallow》　陶喆自薦 :我可以幫你製作

阿扁保外20次！癌末受刑人卻遭拒　妻崩潰自殘：他剩半年能陪1歲兒

9歲男孩蓄髮18個月被譏「像女生」剪去長髮助癌童...母讚：以他為榮

全球僅1隻！「額頭多1條小尾巴」　超萌獨角浪汪爆紅...網友搶領養

Ella祝福林志玲：找我「取經」生子！　跨年冰島孕二胎？...太冷蝌蚪游不動XD

陳意涵腦洞大開編「夫妻悲情故事」　老公聽「一句話」秒傻眼XDD

港警理工大學射橡膠子彈《ETtoday》記者「中彈」　2000萬裝甲車起火燃燒

遭前男友威脅「裸照傳上網」！女大生賓館吞200藥片…媽媽崩潰揭真相

影／香港紅磡隧道晚間大火！示威者樓梯戴防毒面具　拉弓戒備

影／30年癮君子捐「恐怖黑肺」　移植醫生當場放棄：想捐都沒人要！

香港理工大學天空出現直升機　磚塊狂飛「砸中ETtoday記者手機」

港警發射水炮車驅逐示威者！　有人疑被射中倒地「留下血跡」

籲打造兩岸共同市場　陸學者：兩岸關係處在「危險關口」

影／水炮車再出動！示威者天橋後「設路障＋燒障礙物」　警：不排除用致命武器

華聞快遞／四川五大支柱產業營收突破2.9萬億元　同比增長10.9%

影／汽油彈、催淚彈四射！　香港警方呼籲：理工大學情況危險，切勿前往

出席2019國際戰鬥機會議　袁力強上校著軍服演講秀國旗

85年歷史天理教東門教會浴火重生　檜木神殿修復落成

重光盃／北市東園有主場保佑　南投新街爆信心被擊垮

「蔡賴配」組合公布　賴清德輔選首站為「桃園周杰倫」站台

保護動物宣導　提供300免費晶片及500劑狂犬病疫苗

LIVE／林志玲美美完婚！《ETtoday》直擊晶英酒店after party　繼續high到半夜

12強／全明星隊個人獎出爐　張奕最佳投手、王威晨最佳三壘

海碩盃／李亞軒、吳芳嫺留雙打冠軍　俄羅斯蒂雅琴柯二度封后

獨家／林志玲婚禮歌手曝光！AKIRA靠2瓶梅酒「騙到超大咖開唱」

YAMAHA CUP／偶數年才爆發？　新市海洋不敵大安無緣全國

韓國瑜伽老師沒穿內衣雪乳下壓　撼動90萬網友！IG謝：我愛你們

大陸熱門新聞

背包女墜37樓「碰4樓平台」屍體倒掛牆上　頭顱飛進河

30年癮君子捐「黑肺」　醫生：想捐都沒人要！

人妻台上熱吻陌生男　下場慘了

長官閃退飯局...與女下屬交纏「暴斃身亡」

妻挺孕肚！他網購迷藥...摻女同事碗裡

香港理工大學磚塊飛「砸中記者手機」

與男友大吵！20歲女離奇溺斃河中

結紮4個月妻子竟懷孕　院方回應了

港警射橡膠子彈　《ETtoday》記者中彈

示威者深夜投汽油彈　港警催淚煙驅趕

母雞4年不下蛋！她宰雞驚見雞寶

大伯扛眼鏡蛇回家煮菜　遭毒液噴射

理大示威者「射箭命中員警小腿」　港警怒了

港警「出動催淚彈+水炮車」與示威者對峙

更多熱門

相關新聞

公布個資要「踹共」　女女戀為錢反目

公布個資要「踹共」　女女戀為錢反目

鄭姓女子與前女友蕭女分手後，因不滿對方不出面處理2人先前共同承擔的車損賠償責任，於是在臉書將蕭女個資曝光還懸賞。新竹檢方依違反個人資料保護法將鄭女提起公訴。

與男友大吵！20歲女離奇溺斃河中

與男友大吵！20歲女離奇溺斃河中

轎車中興橋翻覆燒爛　單親媽車內成焦屍

轎車中興橋翻覆燒爛　單親媽車內成焦屍

最兇學士服照！女大生「南球炸裂」比例超邪惡

最兇學士服照！女大生「南球炸裂」比例超邪惡

20歲男「女大生宿舍裝針孔」投案…6女受害

20歲男「女大生宿舍裝針孔」投案…6女受害

關鍵字：

女大生情侶裸照賓館

讀者迴響

發燒話題

李興文兒子 乾拌麵 12強 韓國瑜 王令麟 雪莉身亡 尹衍樑 謝震武 眼霜 王令麟 柯文哲 柯P 反送中 林志玲 金馬獎 唇筆 王令麟 黃寶慧 地震 停班停課 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 王令麟 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 王令麟 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 乾拌麵12強 王令麟 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 王令麟 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 王令麟 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 王令麟 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 王令麟 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 王令麟 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 黃寶慧 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 王令麟 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

乘客拒讓位　她公審：丟台灣人臉

關係是「叔嫂」　她哭稱「老公」

都用「塑膠袋裝熱湯」！她罹癌摘子宮…2孩下場超慘

北科大赴美失蹤留學生找到了

公鹿發情找交配　對方斷頭嚇翻牠

最兇學士服照！女大生「南球炸裂」比例超邪惡

比特犬每晚消失　媽收到照片傻眼

林志玲婚紗曝光！珍珠點綴美翻啦

Sandy被當面嗆　吳宗憲：我知道是誰

iPhone史上最大的資安危機漏洞 14機型受災

UBIKE忘記還！GINO過18小時刷卡「嚇到翻白眼」

闖紅燈遭攔！台中騎士：你開單我就撞死還有600萬領

背包女墜37樓「碰4樓平台」屍體倒掛牆上　頭顱飛進河

獨／小S中性打扮「要讓林志玲全場最美」

小A辣突投震撼彈：在變性！

更多

最夯影音

更多
舊屋重建！90歲翁「暖捐善款」　368名義工助父攜3姊妹獲新家

舊屋重建！90歲翁「暖捐善款」　368名義工助父攜3姊妹獲新家
屁孩首度一人挑戰抒情Rap　林宥嘉秒被圈粉：這個是誰想的

屁孩首度一人挑戰抒情Rap　林宥嘉秒被圈粉：這個是誰想的

中醫師激推「5通屎神招」解便祕　喝水2000CC+揉2穴位HEN有效

中醫師激推「5通屎神招」解便祕　喝水2000CC+揉2穴位HEN有效

台鐵大媽行李擋道...車長出面勸　她爆氣怒飆「我要檢舉妳！X種」

台鐵大媽行李擋道...車長出面勸　她爆氣怒飆「我要檢舉妳！X種」

吱吱深情飆唱《Shallow》　陶喆自薦 :我可以幫你製作

吱吱深情飆唱《Shallow》　陶喆自薦 :我可以幫你製作

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

找屋族的福音報到

找屋族的福音報到

即刻下載全新東森房屋APP，您的家，東森房屋為您找到更好

即時／56屆金馬獎特別報導

即時／56屆金馬獎特別報導

金馬入圍內幕大公開！你最愛的導演明星上榜了嗎？

總統大選最新消息看這裡！

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

東森盃捷運車站設計大賽

東森盃捷運車站設計大賽

第一屆東森盃捷運車站設計策展大賽開跑囉~ 總獎金30萬元等你來參加，快來報名！！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面