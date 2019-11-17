影／國民黨若贏得大選...蔡英文：改革就輸了！香港年輕人會怎麼看台灣？

記者蔣婕妤／台北報導

2總統蔡英文17日上午正式宣布副手是前行政院長賴清德，民進黨最強組合「英德配」正式成軍。蔡英文和賴清德17日下午首度以正副搭檔姿態合體出席全國暨台北市競選總部成立大會。蔡英文致詞時表示，2020大選真的很重要，一定要連任成功，如果國民黨贏了，台灣改革就輸了，「香港年輕人會怎麼看台灣？」

▲蔡英文總統連任全國暨台北市競選總部。（圖／ETtoday攝影中心攝）

蔡英文提到這次競選主軸「台灣要贏」。她說，什麼是台灣要贏，就是台灣改革要贏過保守、進步贏過倒退、民主贏過民粹，這就是2020台灣要贏。她感嘆，想出漂亮的口號不難，但難道台灣的選舉只剩下口號，雖然自己不靠口號，但她知道庶民要什麼，蔡英文會繼續拚國政，給人民更好的生活。

蔡英文強調，如果2020大選國民黨贏了，會推翻這些日子來民進黨推動的所有改革，「他們贏了，改革就輸了，他們贏了，香港的年輕人會怎麼看台灣？國際社會怎麼看台灣？更重要的，我們怎麼看自己，進步力量絕對不能輸，2020台灣一定要贏！」

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