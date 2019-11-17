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陳杰宣布退選彰化第2選區立委！怒批吳敦義「昏聵」：在玩什麼飛機？

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記者唐詠絮／彰化報導

前立法委員、中華民國全國總工會理事長陳杰17日宣布，在國民黨主席吳敦義將其不分區立委排序由第8名調降至第14名後，雖仍不滿意，但因已不在安全名單之內，因此，陳杰依其先前承諾退出彰化縣第二選區立法委員選舉。

▲▼陳杰怒批吳敦義「根本陷於昏憒」。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲陳杰怒批國民黨主席吳敦義，「根本陷於昏憒而不自知」。（圖／記者唐詠絮翻攝）

陳杰表示，吳敦義在國民黨不分區立委排名，雖已降至屬於不安全的第14位邊緣名單，但仍引起全民反彈，不僅讓民進黨笑話，更讓國民黨支持者群情憤慨，損害國民黨總統候選人韓國瑜的支持度。

他怒批吳敦義，「根本陷於『昏聵』而不自知」，尤其國、民2黨不分區立委名單中，勞工代表均淪落至第27及28名，凸顯2黨漠視對勞工權益的維護，從勞動基準法有關勞工權益的變動，就可以知道2黨均已淪為資方的「走狗」，等到勞工反彈再來想補救，都不是一個負責任政黨應有的作為。

▲國民黨臨時中常會,吳敦義出面說明最新國民黨不分區名單。（圖／記者李毓康攝）

▲國民黨主席吳敦義。（圖／記者李毓康攝）

雖然主動宣布退出彰化縣第二選區立法委員選舉，但陳杰強調，這並非代表他滿意吳敦義降名次的作法，他向吳呼籲，國民黨應該在向中央選舉委員會遞出全國不分區立委名單時，主動將不適合人選排除於名單內，重振國民黨支持者信心。

他再強調，會選在立法委員登記前夕，主動宣布退出彰化縣第二選區立法委員選舉，目的是要凸顯國民黨中央「開除」他黨籍的不恰當性、不正義性，砲轟「連登記還沒有開始，就盲目開除黨的忠誠支持者，將支持力量削弱，實在看不出吳敦義『在玩什麼飛機』？」

陳杰批評吳敦義將自己排入不分區名單的作為是「自私自利」，恐將「遺臭萬年」，希望吳能審慎思考下一步！

越想越不對勁！

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