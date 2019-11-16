吳敦義漏口風要爭立院龍頭　連勝文：我在滑手機沒在聽

政治中心／台北報導

國民黨不分區名單16日經中央委員投票後定案，而在投票前，每位候選人有1分鐘的自我推薦時間，列名第14名的黨主席吳敦義透露出爭立院龍頭的口風，會後受訪時連勝文回應「我在滑手機沒在聽抱歉」。

吳敦義致詞時表示，要讓國會過半重返60席，支持韓國瑜施政，用立法院的權責把不公不義的法律廢掉，產生最有能力最有經驗的人，支持韓國瑜施政的人當立法院長。

▲連勝文受訪。（圖／記者葉南州攝）



由於吳敦義這番發言立刻被解讀為透露出爭取立院龍頭的念頭，對不分區名單仍有不滿的連勝文在中央委員投票結束後受訪時表示，「我在滑手機沒在聽抱歉。」

此外，台南市黨部主委謝龍介也在會中表態參選黨主席，也在考慮退出不分區，對此，連勝文說，黨主席改選是2021年的事情，有人願意選黨主席是好事，希望黨內有像謝這樣的人為黨、為國服務。

對於謝龍介列15名，連勝文表示「很奇怪」，優秀人應該要往前面，爭取更多不同族群的人的支持，進立法院服務，而謝龍介透露考慮退出不分區，連勝文說，若謝真的退出會很遺憾、可惜，希望不會發生。

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