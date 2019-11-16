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想跨越分隔島...襯衫男下秒「倒臥快車道不動」！目擊民眾嚇壞　急攔車報警

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▲▼ 竹北醉男 。（圖／東森新聞）

▲▼新竹一名男子喝醉要橫越分隔島時，竟直接倒臥快車道上，嚇壞目擊民眾。（圖／東森新聞，下同）

記者戴若涵／新竹報導

新竹一名男子11日深夜要橫越分隔島時，突然意識不清倒臥快車道上，不僅擋住後方來車動線，也嚇壞了目擊民眾。員警獲報後趕赴現場處理，這才發現原來這名男子是喝醉酒了！

回顧事發經過，11日深夜11時許，身穿白色襯衫的男子酒後徒步行經竹北光明六路東二段時，欲跨越分隔島，沒想到途中卻因不勝酒力倒下，直接躺在分隔島及快車道上呼呼大睡，目擊民眾見狀嚇壞趕緊報案。

警方到場後，只見男子動也不動躺在地上，手上還緊握著手機，隨即蹲下身將他拍醒，「先生，你怎麼在這邊？」而男子搖搖晃晃站起身後的第一件事竟是，「我要找我的鞋子啦！」，讓在場員警全都捏一把冷汗，只能好言相勸。

現場員警向男子表示，「你在馬路上欸，如果人家剛剛沒看到，你就...」，所幸事發時現場有熱心民眾協助報案，並幫忙擋車，這才讓酒醉男能平安返家，結束這場驚魂記。（來源：東森新聞）

▲▼ 竹北醉男 。（圖／東森新聞）

越想越不對勁！

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