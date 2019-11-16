不滿女副總空降！協理「公司LINE群」爽罵：看門狗都當不好...下場判拘40天

▲女副總不甘遭下屬在公司LINE群組中辱罵，憤而報警提告。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

記者戴若涵／台北報導

一家日商行銷公司男協理阿九（化名）因不滿女副總，竟在公司LINE群組中以「看門狗都當不好」、「不接受與廢材為伍」等語羞辱對方，事後吃上官司。法院審理後，依誹謗罪判阿九拘役40日，得易科罰金4萬元。

檢方起訴指出，37歲的阿九在一間日商行銷公司內擔任協理，因不滿女副總2017年10月間「空降」擔任副總，又因對方未協助其他員工漏夜布置會場等細故，竟然在公司的LINE群組內口出惡言。

查閱對話內容可發現，阿九2018年9月間曾在群組內稱，「X副總牠媽個人咧？專挑簡單輕鬆事情做？」、「X副總妳的能耐只能去樓下7-11跟漢堡王打工而已，看門狗都當不好，勸妳直接從13樓跳下去吧！」、「基本上我不接受與廢材為伍，如果不知道廢材的定義的話，回去照個鏡子就知道」。

法院審理後認為，阿九不思以理性的方式處理與女副總間的紛爭，竟然在公司LINE群組裡，用文字侮辱、誹謗女副總，依散布文字誹謗罪，判阿九拘役40日，得易科罰金4萬元。

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