吳敦義：國民黨不分區立委名單　從沒這麼公正公開過

▲國民黨主席吳敦義。（圖／記者黃克翔攝）



記者陶本和／台北報導

有關國民黨不分區立委名單的爭議，國民黨主席吳敦義17日在內湖、南港區，替立委李彥秀站台。他受訪時表示，不分區名單從來沒有這麼公正公開過，排名不是他決定，是經過審查委員會審查核可、中常會決定次序，程序非常嚴謹。

吳敦義表示，這並不會影響政黨票士氣，因為不分區立委名單改變過去方式，過去前立法院長王金平都是排第一名，這次排名不是他決定，是經由審查委員會7人小組審查資格合格後，由中常會來決定次序，然後由中央委員全體會議決定贊成或不贊成，完全是秘密投票的、不是亮相的，這程序非常嚴謹。

吳敦義說，過去國民黨主席沒例外都提名自己選總統，但他當過行政院長、副總統政績很好，因此放棄爭取總統，未來若到立法院可在韓國瑜當選總統後，讓國家政策較能做出成績。

吳敦義表示，這次不分區內部投票，他取得127票贊成，不同意僅58票，在所有人選中算排列前幾名的，有些人同意與不同意票跟他相反，這證明秘密公平投票就是這樣，「假如有控制權58票不同意怎麼來的？這就是民主政治，希望大家對民主政治要有信心。」

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