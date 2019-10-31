高雄市議會爆全武行！劉德林血流滿面「縫5針」...林宛蓉腦震盪住院觀察

記者吳奕靖、許宥孺、戴若涵／高雄報導

高雄市議會31日上午進行總質詢，由於高雄市長韓國瑜自16日起便向市政府告假，全力拚2020總統大選，因此未出席議會，民進黨團氣憤難耐，乾脆人手一隻「慘叫雞」霸佔主席台，頓時整個議事廳亂糟糟，沒多久後藍綠雙方更打起架來，高雄市議員劉德林、林宛蓉紛紛受傷就醫。

▲高雄市議會藍綠雙方爆發激烈衝突 。（圖／記者洪正達攝）

高雄市議會31日下午爆發全武行！國民黨團議員集體進議場時，面對霸佔主席台的民進黨議員們，以包圍的方式護住副議長陸淑美準備上主席台，而民進黨議員則以人牆方式死命抵住，雙方衝突就此展開，只見藍綠議員打成一團，拉扯、推擠，現場一片混亂。

▲高雄市議員劉德林血濺議場。（圖／記者洪靖宜攝）

過程中議員劉德林因拉扯頭部不慎受傷，只見他鮮血直流，血濺議事場，議員林宛蓉則是一臉難受手拿紅色塑膠袋，疑似嘔吐被攙扶離開會場，2人皆被送往國軍802醫院進行治療。

國軍802醫院急診室主任張蔚熙出面說明2人傷情，指出劉德林出現頭部外傷，右眉毛上方有2公分撕裂傷，縫了5針，目前仍有頭暈現象，需留院觀察；林宛蓉則是頭部受到撞擊，沒有明顯外傷，出現腦震盪現象，需住院2至3日觀察。

▲▼國軍802醫院急診室主任張蔚熙出面說明劉德林、林宛蓉傷勢。（圖／記者吳奕靖攝，下同）

越想越不對勁！

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