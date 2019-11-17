廣州展開「朱雀」反恐演練！警：增強對「暴力恐佈事件」作戰能力

▲廣州市警方今早展開「朱雀」演練。（示意圖／翻攝自微博，下同）

記者朱世凱／綜合報導

廣東省廣州市警方先前發佈公告指出，為了進一步增強廣州市處置暴力恐怖事件的快速反應作戰能力，反恐辦將在17日於中石化廣州分公司化工區南門附近，展開「朱雀」反恐維穩處置演練活動。警方也提醒，切勿製造和傳播謠言，並且對演練有關的圖片、影片斷章取義或惡意改動。

公告提到，演練活動已於15日進行過預演彩排，今（17）日則是正式演練，時間為上午9點至12點，屆時，警方對黃埔區東勤路（雙向全路段）實施交通管制，由黃埔區開源大道、石化路進入該路段的車輛需提前繞行。警方表示，演練過程中會有鳴笛警報、處置暴恐事件相關模擬場景演示、醫療救護等演習場面，請市民保持正常工作和生活秩序，不必驚慌。

不過因為演習時間點敏感，恰好碰上解放軍「特戰八連」、「雪楓特戰營」到香港浸會大學附近清理障礙物一事，因此警方提醒，請現場群眾及廣大網友予以支持配合，不要在現場逗留、圍觀、拍照、錄影，更不能製造和傳播謠言；對故意散布虛假信息造成社會不良影響的，警方將依法追究其法律責任。

據悉，「雪楓特戰營」被認為是解放軍「最強反恐特戰隊」，最早可追溯到二戰抗日時期，「特戰八連」則是雪楓特戰營的一支分隊，負責在新疆執行任務；後來隨著形勢變化，反恐成為解放軍一項重要使命，雪楓特戰營在2000年時以分隊「特戰八連」為依托，成立了首支反恐特戰隊，命名為「天狼突擊隊」。

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