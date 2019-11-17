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解放軍現身撿磚塊！球衣洩密是「雪楓特戰營」與「特戰八連」

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▲雪楓特戰營、解放軍現身香港。（圖／翻攝自微博）

▲香港街頭16日出現解放軍清理路障，身穿的球衣印有「特戰八連」、「雪楓特戰營」引關注。（圖／翻攝自微博）

記者曾羿翔／綜合報導

香港浸會大學周邊道路16日下午4點左右，出現數十名解放軍身穿T恤、短褲上街清理路障，移除磚塊與雜物，不過有少數人身穿的球衣印有「特戰八連」、「雪楓特戰營」意外引起討論。據了解，「雪楓特戰營」被認為是解放軍「最強反恐特戰隊」，最早可追溯到二戰抗日時期。

綜合媒體報導，特戰八連為雪楓特戰營的一支分隊，負責在新疆執行任務。雪楓特戰營則在敘利亞執行任務，為中共二戰抗日名將彭雪楓創建的「雪楓營」所改建，後隨著當時形勢變化，反恐成為解放軍一項重要使命，雪楓特戰營在2000年時以分隊「特戰八連」為依托，成立首支反恐特戰隊，命名為「天狼突擊隊」。

特戰八連隊員除了都是猛將外，還文武兼備，30%以上的學歷達大專程度，也相當熟悉槍械、戰術。特戰八連曾多次發起「魔鬼訓練周」演練，必須要深入高山叢林等惡劣環境。報導也提及，執行演練的每個隊員每日只配給1顆饅頭、1瓶水，且只能睡2小時，整個路程長達55公里，飢餓時只能吃蠍子、蜥蜴，渴了只能喝露水、蛇血。

《央視》公開QTS-11式單兵綜合作戰系統，現已在解放軍特戰部隊中列裝。該系統由計算機火控系統、光電觀瞄系統、智能榴彈發射器和步槍所組成。（圖／翻攝自央視）

▲QTS-11式單兵綜合作戰系統，現已在解放軍特戰部隊中列裝。（圖／翻攝自烽火議軍情微博）

據了解，央視播出的節目還介紹了雪楓特戰營使用換裝新步槍「QTS-11」細節，該武器系統由彈道計算機系統、光電觀測系統、智能榴彈發射器以及步槍組成，能夠使用5.8毫米口徑子彈、20毫米智能榴彈或普通榴彈，也可以發射霰彈。「QTS-11」可用雷射測距，再配合智能榴彈定距轟炸，可有效打擊掩體後的敵人，被外界認為是「一款跨時代武器」。

針對香港連日的動盪，中國國家主席習近平14日表示，「我們將繼續堅定支持行政長官帶領香港特別行政區政府依法施政，堅定支持香港警方嚴正執法，堅定支持香港司法機構依法懲治暴力犯罪分子。」

習近平還強調，中國政府維護國家主權、安全、發展利益的決心堅定不移，貫徹「一國兩制」方針的決心堅定不移，反對任何外部勢力干涉香港事務的決心堅定不移。

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