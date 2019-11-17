蔡賴配10萬人塞爆港都競總　蔡英文喊「光復高雄」：台灣一定要贏

記者柯振中／綜合報導

總統蔡英文的高雄市競選總部16日下午成立，成立現場高達10萬人參與，而蔡英文的副手確定由前行政院長賴清德出戰，17日上午將召開記者會正式宣布。蔡英文在致詞時提到，只要高雄贏了，全台灣就會贏，一定要透過這次的選舉來光復高雄。

蔡英文高雄競總16日召開造勢大會，前行政院長賴清德、行政院長蘇貞昌、總統府秘書長陳菊、行政院副院長陳其邁等人一同到場力挺，造勢大會還沒開始，現場的5萬張座椅已經坐滿人。直到蔡英文現身時，主辦單位宣布，現場人次已超過10萬人。

▼蔡英文高雄競選總部成立空拍照。（圖／蔡英文競選總部提供）



蔡英文在致詞時指出，在入場時就已明顯感受到高雄鄉親的熱情，讓她了解到，眾人支持的不只是民進黨，而是在意台灣主權；六都競總成立的順序中，高雄之所以擺在首位，是因為高雄過於重要，最具指標性，只要高雄贏了，全台灣就會贏，「高雄人你準備好了沒？要不要大贏？」

蔡英文指出，去年選戰相當激烈，高雄這一戰輸了之後，許多人心情都不好，但儘管如此，議員們還是給她很多溫暖與建議，她也都有聽進去，一定要透過這次的選戰來光復高雄。

▼蔡英文總統高雄競選總部16日成立。（圖／記者洪正達攝）



蔡英文批評，韓國瑜每次談到國家機器，就會含糊帶過，但國家機器「有或沒有」是個是非題，「有就有沒有就沒有，被討厭就好好解釋，被質疑就講清楚，腳踏實地、清清白白、努力認真，就會得到人民的支持，政治真的沒有那麼難。」

蔡英文強調，政府執政以來相當努力，或許不能讓每個人都發大財，但只要努力做下去，人民的生活就會改善，「我們沒有要征服宇宙，台灣人只想用自己的力量守護主權、捍衛民主。」

▲賴清德在蔡英文總統高雄競選總部成立會上致詞。（圖／記者洪正達攝）



雖然賴清德在總統初選中敗選，這次仍與蔡英文合體，擔任蔡英文的副手。賴清德在致詞時提到，這次的選戰是為了台灣的未來，絕對不能讓台灣變成第二個香港、第二個西藏，明年選戰一定要讓民進黨在國會過半，總統蔡英文也一定要連人，捍衛民主聖地。

►周末限時超殺價，2200必收日本妹抗老神器「資生堂百優乳霜」～

►滑新聞還能亮起來，偷偷分享皮膚發光秘密！