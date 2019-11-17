千呼萬喚！蔡英文0900宣布最強「蔡賴配」迎戰韓國瑜

記者陶本和／台北報導

千呼萬喚！綠營最強組合「蔡賴配」終於登場。總統蔡英文挑戰2020連任，17日上午9時，將宣布副手由前行政院長賴清德出任，《ETtoday新聞雲》全程直播，帶來最快的第一手消息。

面對2020總統大選，兼任高雄市長的國民黨總統參選人韓國瑜在10月中旬，正式放「韓假」，把高雄市政丟給副市長處理，自己全心投入選戰工作；至於蔡英文陣營，在總統堅持下，以國政為優先，幕僚偶爾才安排選舉行程，甚至在過去這段期間，面對韓陣營的各種批評，多以冷處理因應。

但是，在韓國瑜請「韓假」一個月之後，民進黨陣營的選舉戰將陸續就位，初選之後派系之間的各路人馬快速磨合，傷口癒合加速；此外，各區域立委、不分區立委名單也都完成佈局後，蔡英文也正式宣告「整隊完畢」。

接著，蔡英文17日上午9時舉行記者會，將宣布黨內引頸期盼的最強組合「蔡賴配」，終於要登場。據了解，其實本來規劃在14日上午9點舉行，但卡在不分區立委名單喬不攏，導致時程被迫延期，而選在17日上午宣布。

在蔡賴配的佈局上，黨內人士分析，在深綠獨派方面，黨內仍希望團結各方勢力。另一方面，則是立委的選情，擔心會被獨派分食，特別是區域立委的選戰，必須要集中選票。

另外，儘管蔡英文的支持度趨於穩定領先，但黨內人士認為，韓國瑜擁有極強的選舉爆發力與不確定性，所謂庶民的影響力目前難評估，民進黨不能坐以待斃，勢必在陣形上有所改變。

▼蔡英文總統高雄競選總部成立。（圖／記者洪正達攝）



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