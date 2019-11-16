黃國書成立競總幫站台　 蔡英文：國會過半關鍵在台中

▲總統蔡英文16日為立委黃國書競總成立站台。（圖／黃國書競總提供）

記者白珈陽／台中報導

民進黨立委黃國書爭取連任，16日舉行成立競選總部大會，總統參選人蔡英文與交通部長林佳龍都到場支持。蔡英文致詞時表示，國會能不能過半，最關鍵的地方就在台中；她也提到，有人說，民主不能當飯吃，但她強調：「民主可以當飯吃」，有民主自由，人才就願意流入、社會才會安定，投資自然跟著來。

蔡英文提到，台灣經濟發展2019年前3季都是四小龍第一，預估最後一季也是四小龍第一。台商回流投資已經將近七千億，外商也加碼投資。像是在地廠商台積電，也認為台灣是最好投資的地方，準備在南科投資一兆元。此外，彰化的離岸風電也是兆元投資。這些廠商敢在台灣投資，就是因為他們對台灣有信心，認為蔡英文政府可以守住台灣，讓台灣社會安定，讓產業有發展機會。

▲蔡英文表示，國會過半關鍵在台中。

她進一步表示，就是因為政府維持社會的穩定，讓台灣民主、自由可以持續發展下去，使得很多人才願意來到台灣。在下一個世代的競爭，最重要的就是人才。有人說：「民主不能當飯吃」，但她告訴大家：「民主可以當飯吃。」因為有民主自由，人才才會來，社會才會安定，投資也自然就會來。

蔡英文強調，2020大選最重要的一件事，就是要守住台灣主權。守住主權，就守住民主自由，也守住台灣社會的安定以及台灣人的尊嚴，讓台灣經濟發展更好。只要我們守得住這個國家，台灣經濟未來幾年一定非常好，我們也會持續建設，讓台灣經濟可以脫胎換骨，成為亞洲領頭羊。

她也說，在選戰中，國會能不能過半，最關鍵的地方就在台中。希望現有席次的立委都能繼續連任，讓他們可以繼續在立法院替台中鄉親服務。從現在到1月11日，時間不到兩個月，雖然大家認為目前選情還算穩定，但選舉不到最後一分鐘，票還沒投下去之前，沒有一定的結果。請大家務必在最後階段，團結在一起，讓明年選舉，可以選得好、選得漂亮。

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