影／自備PPT說政績！蘇貞昌力挺小英：投票給世界看 台灣要做自己的主人

記者蔣婕妤／台北報導

2020總統大選進入倒數階段，爭取連任的總統蔡英文競選總部16日在高雄成立。下午不到五點，現場已經擠滿超過10萬支持者。行政院長蘇貞昌上台致詞時自備PPT說政績，他喊話支持者，一定要支持小英，這次選舉要投票給世界看，台灣要做自己的主人。

蔡英文高雄競總成立大會將在16日下午四點登場。出席大咖包含總統府祕書長陳菊、行政院長蘇貞昌、行政院副院長陳其邁。賴清德預計在傍晚五點40分上台致詞，迎接蔡英文大進場，兩人將再度合體。眾所關注的「蔡賴配」則預計在17日一早正式召開記者會對外公布。

蘇貞昌上台時超有氣勢，帶領10萬支持者吶喊「有政府會做事」。蘇貞昌自備PPT說政績。他提到，上任來成功阻擋豬瘟入侵台灣，讓台灣成為中國大陸周邊唯二沒被豬瘟侵擾的國家。經濟議題上，台灣成了中美貿易戰最大的獲利者，外商來台、台商加碼投資，成功讓台灣成為亞洲四小龍之首，這一切都說明，蔡政府很會做事。

蘇貞昌喊話支持者，明年投票要投給世界看，台灣人要做自己的主人。一定要支持蔡英文連任、支持選區內的民進黨立委，第三張政黨票則要投給民進黨，讓民進黨國會過半，繼續守護台灣的主權。





▲蘇貞昌出席蔡英文總統高雄競選總部成立。（圖／記者洪正達攝）



其他人也看了這些...

►國民黨最新不分區／吳敦義擺第14 張顯耀入榜列第17

►蔡英文出手！民進黨不分區名單出爐 吳玉琴第1、游錫堃第7

►時力公布2020不分區名單 「小燈泡」媽媽王婉諭排第3

►白白胖胖也是一種美