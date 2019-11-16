郭台銘合體民眾黨立委參選人　拍完照親送出門

記者陳家祥／台北報導

外傳台北市長柯文哲領軍的民眾黨對於鴻海集團創辦人郭台銘雙押寶的行為不滿，讓郭柯結盟恐生變，但16日郭台銘再出馬幫民眾黨立委參選人合拍形象宣傳照，連夫人曾馨瑩都到場幫忙打氣，結束後甚至還親自送客到門口，並一字排開握拳喊口號，盼打破外界不合的傳聞。

▲郭台銘幫民眾黨立委參選人敖博勝、李佳玲拍形象照。（圖／記者陳家祥攝）

在送完立委參選人後，郭台銘受訪時被問到未來是否也會幫親民黨的區域立委參選人拍照？他表示，只要認同他的理念、福國利民政策、願意拚經濟，只要認同中華民國，且沒有和郭家軍提名地區重複的，經過內部會議考核後，都很樂意幫忙、為他們加點油，「好的年輕人、認同我的理念的、認同中華民國將來能夠前途美好的，我想我都會盡量做」。

媒體追問，目前在民眾黨不分區提名1人、親民黨2人，是否有資源分配不均？郭台銘說，這些都是幕僚小組在作業，他強調，高虹安年紀輕、有科技背景，也是本省籍的、台北市人，「她就是知識菁英，加上有點淺綠，他排在民眾黨，她其實相當優秀，在我辦公室待了一年多，我很希望說她可以進去協助科技立法這塊」。

▲曾馨瑩。（圖／敖博勝提供）

郭台銘說，高虹安就是幫他編撰第一本AI教科書幕後推手，她在這方面年輕又有專業，年紀輕輕就當博士，「我想她的專業經過我的訓練，我很有把握推薦她」。郭強調，都是希望能夠讓小黨有機會過門檻，能夠有幾席的，對科技立法對將來福國利民的立法都能夠加速，這是他訴求的重點。

至於今天連夫人曾馨瑩都出動，郭台銘說，剛好今天太太有個公益活動的拍攝，因此就把自己的活動加入到這裡面，「第一個節省時間，第二個全家也可以陪我，一舉兩得」。



