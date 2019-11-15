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醉男口吐白沫路倒八德交流道下　狂抽搐嚇壞人車...救護車他走了

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▲一名男子14日晚間在桃園市八德交流道附近突然路倒，救護人員緊急治療。（圖／翻攝自桃園人桃園事臉書粉絲專頁）

▲一名男子14日晚間在桃園市八德交流道附近突然路倒，救護人員緊急治療。（圖／翻攝自桃園人桃園事臉書粉絲專頁）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市1名男子14日晚間在國道3號八德交流道附近突然路倒，男子出現口吐白沫且有抽搐現象，引發路人圍觀報警處理，救護人員趕抵後發現男子身上有酒味，但疑似有癲癇發作等症狀，經過救護人員緊急救護後，男子甦醒後卻拒絕送醫，爬起來自行離去，留下圍觀路人虛驚一場。

有網友在《桃園人桃園事》臉書粉絲專頁貼文，14日晚上6時30分許，網友開車經過國道3號桃園市八德交流道福德一路路段時，一名男子突然昏倒在路上，出現口吐白沫與抽搐症狀，有路人直覺是癲癇發作，幾名路過騎士停下來幫忙，還有好心路人怕男子咬斷舌頭，拿皮包讓其咬住，救護車很快趕抵現場，立即緊急幫男子處理，但現場有聞到男子身上飄有酒味。

▲一名男子14日晚間在桃園市八德交流道附近突然路倒，救護人員與警方在場協助。（圖／翻攝自桃園人桃園事臉書粉絲專頁）

▲一名男子14日晚間在桃園市八德交流道附近突然路倒，救護人員與警方在場協助。（圖／翻攝自桃園人桃園事臉書粉絲專頁）

八德分局大安派出所所長翁玉濠指出，男子清醒後場表示不需送醫，可自行步行返家，處理員警觀察後，確認男子沒有安全顧慮，隨即繼續巡邏勤務，不過，由於男子路倒位於交流道旁，來往車輛很多，當時路倒時就躺路當中，嚇壞不少民眾，還好最後虛驚一場。

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