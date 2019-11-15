KTV酒後滋事猛踩油門想逃　「沒排D檔」原地空轉…警手到擒來

▲桃園市藍姓男子夥同2名友人15日上午在火車站前酒後滋事，警方據報處理時叫囂挑釁還以三字經辱罵。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市藍姓男子15日上午在桃園火車站前KTV酒後滋事，桃園警分局出動快打部隊前往處理時，藍與2名友人原本想駕車逃離，但慌亂中猛踩油門卻忘記打檔，整輛車在原地發出巨響，員警質問為何滋事？藍出言挑釁還以三字經辱罵員警拒不配合盤查，警方以優勢警力將藍等3人帶回派出所偵訊，依公共危險、妨害公務等罪嫌移送桃檢偵辦。

▲桃園市藍姓男子15日上午在火車站前酒後滋事，員警處理時向員警叫囂挑釁。（圖／記者沈繼昌翻攝）

桃園警分局指出，15日上午8時許，武陵派出所接獲民眾報案，指稱火車站前某KTV前有男子酒後糾紛滋事，警方啟動快打部隊趕抵現場處理。

員警到場後聽見巨大引擎空轉聲響，29歲的藍姓男子見員警到場，急忙想駕車離去，但慌亂中卻忘記換檔，猛踩油門導致發出巨大聲響，員警要求藍男關閉油門受檢，但藍不但不配合盤查，反而對員警大聲叫囂，還以三字經辱罵，過程都被員警密錄器完整錄下畫面，24歲曹姓、23歲廖姓友人也在旁助陣叫囂。

▲桃園市藍姓男子15日上午在火車站前酒後滋事，員警以優勢警力將藍制伏。（圖／記者沈繼昌翻攝）

員警以優勢警力壓制3人後，將3人帶回派出所偵訊，偵訊後將藍男依公共危險、曹男與廖男則依妨礙公務等罪嫌移送桃園地檢署偵辦。

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