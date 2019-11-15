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買完高麗菜又嫌貴…隔天狂譙農民還把菜砸爛！老闆淚：務農的人沒尊嚴嗎？

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▲▼高麗菜。（圖／翻攝自臉書爆怨公社）

▲奧客把農民辛苦種的高麗菜往地上摔，沒品的行徑令人髮指。（圖／翻攝自臉書爆怨公社）

記者陳雕文／綜合報導

超可惡！一名張姓菜農14日遇到奧客，對他的高麗菜價格很有意見，張農索性決定不賣了，但奧客堅持要買，最後以100元買5顆（4送1）高麗菜離開，結果15日再次出現說，「今天菜市場一顆才五元！你要再賠我一顆！」張農拒絕，卻招來一頓髒話辱罵，決定把錢退回，而奧客還在他面前把高麗菜往地上砸！

張姓菜農面對言語攻擊，辛苦種的菜被砸壞，心都碎了...但他還是吞下這份屈辱，看著對方發洩情緒完就騎車離開，張農下班後回家訴苦，母親當場爆哭，張農也默默流下男兒淚，他無奈發文說，「難道務農的人都沒有尊嚴嗎？是你硬要我把菜賣你，那現在這麼極盡的羞辱我是怎麼一回事？」

網友看了貼文，火大留言，「別傷心了…他只吃得起餿水」、「務農真的很辛苦，糟蹋別人的心血太可惡！！！」、「不對喔！他收了退款就應該把菜還你，拿了錢還摔壞菜這就欠教訓了」、「垃圾人到處都有，不賣他剛好而已」、「辛苦了！別難過！別跟垃圾計較」

▼張姓農民含淚發文。（圖／翻攝自臉書爆怨公社）

▲▼張姓農民含淚發文。（圖／翻攝自臉書爆怨公社）

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