櫃姐長濕疹7年　拿積蓄跟母親退休金醫治…噴光408萬只換到一句話讓她氣炸

▲專櫃小姐因身體健康、工作不順向同事訴苦，沒想到反而成為「肥羊」。（示意圖／取自免費圖庫PAKATASO，與本文當事人無關）

記者陳雕文／新北報導

人衰容易遇到鬼！一名專櫃小姐長期飽受濕疹困擾，後來被換到新的部門任職又適應不良，覺得心煩意亂找同事抱怨，結果該名同事卻假好心，介紹她給一名「玄清」師兄開導，並聲稱只要捐錢給一間位在高雄的不知名宮廟，就可以消災解厄還能改運…她居然深信不疑，6年半的時間裡狂噴400萬餘元，後來才發現，匯的款項全在同事的戶頭！她火大提告。

判決指出，在百貨公司上班的張姓櫃姐於2009年因為濕疹跟工作不順，找同事抱怨，沒想到落入了陷阱…蔡姓女同事分享，罹癌的兒子就是經由某宮廟治好的，並邀請張給一位「玄清」師兄認識，該名師兄說，只要透過捐錢幫助宮廟，即可消災解厄治百病，匯的款項還可以功德金返還，張女深信不疑，開始不斷掏錢…

到了2013年，自稱宮廟人員還傳訊給她：「玄清師兄圓寂了」，但要她繼續捐錢做善事。最終，張女共匯款356次，總額為408萬餘元，所有積蓄都噴光，連母親的退休金250萬元也捐了，甚至還拿房屋去貸款支應！

2016年2月，宮廟人員傳了最後一個訊息告知她「謝謝，功德圓滿」，接著失去聯絡，張女詢問蔡女是否代為聯繫，蔡卻裝傻說，「神明會用中大樂透方式來還錢」，且之後也開始拒接電話，她才起疑查詢匯款帳戶，發現款項都匯進蔡女戶頭，氣憤提告。

新北地院於今年2月依加重詐欺罪判蔡女3年徒刑，而「玄清」等人仍由檢警追緝中；至於民事部分，玄清師兄和蔡女曾先後交付給張女共13萬元，因此張女匯款的408萬8488元部分，應再扣除這13萬元，5日判蔡女須賠償395萬8488元，可上訴。

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▼櫃姐從2009年至2016年一共拿出408萬元「做功德」。（示意圖／記者周宸亘攝，與本文當事人無關）