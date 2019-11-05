　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

櫃姐長濕疹7年　拿積蓄跟母親退休金醫治…噴光408萬只換到一句話讓她氣炸

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲OL因身體健康、工作不順向同事訴苦，沒想到反而成為「肥羊」。（示意圖／取自免費圖庫PAKATASO，與本文當事人無關）

▲專櫃小姐因身體健康、工作不順向同事訴苦，沒想到反而成為「肥羊」。（示意圖／取自免費圖庫PAKATASO，與本文當事人無關）

記者陳雕文／新北報導

人衰容易遇到鬼！一名專櫃小姐長期飽受濕疹困擾，後來被換到新的部門任職又適應不良，覺得心煩意亂找同事抱怨，結果該名同事卻假好心，介紹她給一名「玄清」師兄開導，並聲稱只要捐錢給一間位在高雄的不知名宮廟，就可以消災解厄還能改運…她居然深信不疑，6年半的時間裡狂噴400萬餘元，後來才發現，匯的款項全在同事的戶頭！她火大提告。

判決指出，在百貨公司上班的張姓櫃姐於2009年因為濕疹跟工作不順，找同事抱怨，沒想到落入了陷阱…蔡姓女同事分享，罹癌的兒子就是經由某宮廟治好的，並邀請張給一位「玄清」師兄認識，該名師兄說，只要透過捐錢幫助宮廟，即可消災解厄治百病，匯的款項還可以功德金返還，張女深信不疑，開始不斷掏錢…

到了2013年，自稱宮廟人員還傳訊給她：「玄清師兄圓寂了」，但要她繼續捐錢做善事。最終，張女共匯款356次，總額為408萬餘元，所有積蓄都噴光，連母親的退休金250萬元也捐了，甚至還拿房屋去貸款支應！

2016年2月，宮廟人員傳了最後一個訊息告知她「謝謝，功德圓滿」，接著失去聯絡，張女詢問蔡女是否代為聯繫，蔡卻裝傻說，「神明會用中大樂透方式來還錢」，且之後也開始拒接電話，她才起疑查詢匯款帳戶，發現款項都匯進蔡女戶頭，氣憤提告。

新北地院於今年2月依加重詐欺罪判蔡女3年徒刑，而「玄清」等人仍由檢警追緝中；至於民事部分，玄清師兄和蔡女曾先後交付給張女共13萬元，因此張女匯款的408萬8488元部分，應再扣除這13萬元，5日判蔡女須賠償395萬8488元，可上訴。

不再眷戀青春，因為我持續擁有

【其他新聞】

火車要撞過來了！轎車硬闖平交道卡在鐵軌中　他以霸氣舉動救人

轟動！豐滿上圍的她把自己扮成「珍奶姐姐」　網：好想速這杯「鮮奶」茶

影／大鬧IKEA後被星爸臭罵一頓…李堉睿仰頭霸氣回「我堅持做自己」令人傻眼

▼櫃姐從2009年至2016年一共拿出408萬元「做功德」。（示意圖／記者周宸亘攝，與本文當事人無關）

▲小清從2009年至2016年一共拿出408萬元「做功德」。（示意圖／記者周宸亘攝，與本文當事人無關）

ET快訊
快訊／美軍MC-130通過台海中線！國防部全程掌握
人夫承諾給800萬…女網紅感動「被衝刺」　裸照臉書瘋傳
兒子出車禍住院…出現「17個女友」探病！媽當場看傻
「Her」超任性下殺3.8折起！保養品、零食通通有
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

郭台銘赴刑事局告恐嚇妨害名譽　警鎖定專業郭黑帳號「李英德」

超爆笑鴿子版背後靈！他給安全帽「秒催油門」　後座警抬腳慘被丟包

快訊／台61七股交流道火燒車　男子大面積嚴重燒傷送醫急救

想推倒所長慘遭警棍「打屁股」　網亂嗆「台灣沒法治？」…臉超腫

狂吞「飲火催情粉」沒反應！系列「補品」成份曝光...真相讓男人崩潰

長島冰茶後...酒館老闆載女客回家！車內「激情上下游移」　她喊：就當一場夢

座車遭砸潑紅漆　女禮儀師說前男友幹的：他還嗆斷手斷腳

吹吹換Mac！人夫見「極盡色誘」亢奮：想X你...嫩15歲小三被抓包喊：只是朋友

雲林元長鄉可疑外籍人士出沒　海巡埋伏逮「跳船仔」

網路互嗆！深夜在超商認錯人　礁溪烏龍亂砍案6嫌落網

超「撩癒」猛男消防員燦笑捧主子　網被電暈：該看貓還是看肌肉？

用《世紀帝國》惡搞台灣藍綠亂鬥　特殊科技：喊發大財、抹紅攻擊

「學貸如果不還政府就吞了吧」　李佳芬：反正幾千億都在浪費了

韓國瑜工商座談爆怒轟記者　「你哪一家的！故意扭曲我的話」

温嵐x12歲女孩合唱《葉子》　一開口...全場掌聲歡呼！

蔡依林邀五月天「1/5當我嘉賓」　對阿信說：答應我，今天就嫁給你！

韋喆《以後別做朋友》擊敗李嫣　9m88很喜歡：你是一個很棒的歌手

那英一唱《原來愛情這麼傷》　網友跪了：那姐真的太會了！

玉闕朝仁宫信眾組團「攻玉山山頂」 扛30Kg神像爬2天...登頂感動淚崩

《聲林2》WAGAMAMA搞怪演唱《Bad Guy》　楊乃文大讚「這是我最喜歡的」

郭台銘赴刑事局告恐嚇妨害名譽　警鎖定專業郭黑帳號「李英德」

超爆笑鴿子版背後靈！他給安全帽「秒催油門」　後座警抬腳慘被丟包

快訊／台61七股交流道火燒車　男子大面積嚴重燒傷送醫急救

想推倒所長慘遭警棍「打屁股」　網亂嗆「台灣沒法治？」…臉超腫

狂吞「飲火催情粉」沒反應！系列「補品」成份曝光...真相讓男人崩潰

長島冰茶後...酒館老闆載女客回家！車內「激情上下游移」　她喊：就當一場夢

座車遭砸潑紅漆　女禮儀師說前男友幹的：他還嗆斷手斷腳

吹吹換Mac！人夫見「極盡色誘」亢奮：想X你...嫩15歲小三被抓包喊：只是朋友

雲林元長鄉可疑外籍人士出沒　海巡埋伏逮「跳船仔」

網路互嗆！深夜在超商認錯人　礁溪烏龍亂砍案6嫌落網

愛吃糖？她靠「佛系減醣法」瘦了！醫加碼「養好菌食材」打造易瘦體質

韓瑜消失螢光幕1年…近照曝光！　聚會被拍「真實腿部線條」…網：不敢相信

CBA／劉錚第二場野獸接班人表現　嚴厲總教練都鼓掌

郭台銘赴刑事局告恐嚇妨害名譽　警鎖定專業郭黑帳號「李英德」

【廣編】Nautica 2019 亞州區代言人吳尊　海洋魅力新高度

大媽上廁所「包包隨意丟長椅」　大馬女看呆「閃超遠」：台灣治安那麼好？

「Booker思議」布克轟40分　生涯達6000分史上第8年輕

12強／日媒分析台灣為最大敵人　實力勝波多黎各、委內瑞拉

黑人問號！　Off-White誤把楊恩認成詹皇

超爆笑鴿子版背後靈！他給安全帽「秒催油門」　後座警抬腳慘被丟包

絕美理髮師中空爆乳剪男客頭毛　養眼片瘋傳❤本尊出面曝光價碼

社會熱門新聞

躲不了「粉紅收屍隊」！89歲老兵花光500萬吞藥自盡

月薪34萬女副總賭氣　以一換一成真

台企銀總座偷吃女秘書　賠人夫百萬助她恢單

他公廁內強奪學妹初夜！她崩潰：我要怎麼結婚

板橋少年持槍自戕　臉書留遺言

轎車硬闖平交道卡在鐵軌中　他霸氣舉動救人

離家闖台北租屋空房　新竹長髮妹：敲房東沒回才先住

人夫承諾給800萬…女網紅感動上床「被衝刺」

奧萬大吊橋縫隙超大　林務局緊急澄清

即／板橋17歲少年住家疑開槍自戕

超車道開113km遭後車閃燈50秒　駕駛：很趕唷

即／奧萬大2歲童墜橋亡　園區經理15萬交保

4女輪上9旬翁　給拍鹹濕照

2歲兒墜80m亡…母抓空崩潰　消防員還原過程

更多熱門

相關新聞

全身癢到「糜爛流滲出液」　醫揪「濕疹3大兇手」

全身癢到「糜爛流滲出液」　醫揪「濕疹3大兇手」

一名45歲女性從小皮膚容易過敏、起紅疹、隨時不定處搔癢，一年四季都會發作，不僅全身皮膚紅腫、有灼熱感，手肘和膝蓋處也特別嚴重，且有水疱滲出液，走路或彎曲手臂都會疼痛。醫師指出，該名女性是濕疹發作，這種皮膚問題和體質、環境、飲食有直接關係，建議要少吃蝦蟹類海產、芒果、荔枝、鳳梨等易過敏食物。

抹醋治濕疹？專家告訴你亂塗多可怕

抹醋治濕疹？專家告訴你亂塗多可怕

大雨連下2周！杭州濕疹病人暴增

大雨連下2周！杭州濕疹病人暴增

濕疹20年　她戒掉加工物變水煮肌

濕疹20年　她戒掉加工物變水煮肌

黃油混椰子油治濕疹？專家列可怕後果

黃油混椰子油治濕疹？專家列可怕後果

關鍵字：

濕疹功德圓滿玄清師兄專櫃小姐

讀者迴響

發燒話題

李興文兒子 韓國瑜 雪莉身亡 尹衍樑 謝震武 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 林志玲 金鐘獎 唇筆 地震 停班停課 南方澳 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 王瞳馬俊麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策

熱門新聞

楊丞琳IG刪光後發文了！僅留6英文字

公博美突然孕吐！看獸醫被告知「懷孕了」

遠距CP用激情0.01...一拔出來竟「爆破成三截」

女大生穿破褲　一個動作讓網讚爆

韓國瑜借廁所遭拒！警曝監視器還原

躲不了「粉紅收屍隊」！89歲老兵花光500萬吞藥自盡

王瞳被告開庭！梁敏婷火大搜出「曖昧卡片」證據

蔡依林求婚阿信成功「明年1/5確定了」！網嗨：陳太太好

男墜「1200度」煤爐　瞬間燒成白骨

弟弟7樓剛墜下！哥竟跟上雙亡　她見屍嚇傻

淡水驚現裸背辣妹　網友：想巧遇

月薪34萬女副總賭氣　以一換一成真

快訊／李興文神隱3天發聲了！

草娥消失2年首曝光...及胸長髮美炸

屏東哥取消搬家！她機警揭恐怖真相

更多

最夯影音

更多
超「撩癒」猛男消防員燦笑捧主子　網被電暈：該看貓還是看肌肉？

超「撩癒」猛男消防員燦笑捧主子　網被電暈：該看貓還是看肌肉？
用《世紀帝國》惡搞台灣藍綠亂鬥　特殊科技：喊發大財、抹紅攻擊

用《世紀帝國》惡搞台灣藍綠亂鬥　特殊科技：喊發大財、抹紅攻擊

「學貸如果不還政府就吞了吧」　李佳芬：反正幾千億都在浪費了

「學貸如果不還政府就吞了吧」　李佳芬：反正幾千億都在浪費了

韓國瑜工商座談爆怒轟記者　「你哪一家的！故意扭曲我的話」

韓國瑜工商座談爆怒轟記者　「你哪一家的！故意扭曲我的話」

温嵐x12歲女孩合唱《葉子》　一開口...全場掌聲歡呼！

温嵐x12歲女孩合唱《葉子》　一開口...全場掌聲歡呼！

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

找屋族的福音報到

找屋族的福音報到

即刻下載全新東森房屋APP，您的家，東森房屋為您找到更好

即時／56屆金馬獎特別報導

即時／56屆金馬獎特別報導

金馬入圍內幕大公開！你最愛的導演明星上榜了嗎？

東森盃捷運車站設計大賽

東森盃捷運車站設計大賽

第一屆東森盃捷運車站設計策展大賽開跑囉~ 總獎金30萬元等你來參加，快來報名！！

總統大選最新消息看這裡！

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面