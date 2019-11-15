台東設計中心傳捷報　獲10大創意場域首獎

▲台東設計中心獲10大創意場域首獎。（圖／記者楊鈞典翻攝）

記者楊鈞典／台東報導



台東設計中心成立1年多即獲獎連連，繼日本的「Good Design Award」後，日前再傳獲「2019台灣創意力100」雙年獎10大創意場域首獎。縣長饒慶鈴表示：「以每1個偉大的小事，成就設計翻轉城市的推手」，能接連獲得獎項，是設計中心建構台東品牌新形象的最好肯定。

La Vie雜誌自2014年起舉辦「台灣創意力100」雙年獎，為挖掘更多台灣文化及創意領域中表現優秀者，今年評選著重於看見台灣各地更豐富的想像力且更具未來與發展性的創新創意。11月號雜誌公布評選結果，台東設計中心獲得10大創意場域首獎；得獎理由是展現出台東從自身文化與土地出發，卻又超越自身，逐漸形塑出可以走入國際且長久經營的策略與實踐。

台東設計中心截至目前已獲得獎項，包括：公益財團法人日本設計振興會主辦的「Good Design Award」公共空間類優選、台灣創意設計中心主辦的「金點設計獎」獲「整合設計類」金點設計標章、其次，台東設計中心主辦的彭冠傑「直覺設計展」亦獲得「金點設計獎」視覺傳達類金點標章等，這接連不斷的肯定，大大肯定了台東縣政府著力於設計力、創意力投注的用心。

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