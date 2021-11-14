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碎石做出濾水效果　水道博物館種子教師培訓創意吸睛

▲台南山上花園水道博物館，舉辦種子教師培訓，除了相關文史課程外，還以簡單器材設計出濾水及抽水等水道基本作用原理，課程生動有趣。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南山上花園水道博物館，舉辦種子教師培訓，除了相關文史課程外，還以簡單器材設計出濾水及抽水等水道基本作用原理，課程生動有趣。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南山上花園水道博物館，是國內唯一完整保留百年自來水系統的國定古蹟，具有特殊的文化歷史地位，館方利用兩天連假，舉辦種子教師培訓，除了相關文史課程外，還以簡單器材設計出濾水及抽水等水道基本作用原理，課程生動，還吸引了不少遊客旁觀參與，直呼有趣。

文化局指出，水道博物館成立兩年來，已經成為國內熱門景點，有不少遊客也是到了園區後，才知道台灣自來水發展的過程，為了更進一步發揮博物館教育功能，特別與新化社大及台南社大合作，舉辦種子教師培訓，首批招收25人，開放報名不久就立刻秒殺，顯見大家對課程十分有興趣。

▲台南山上花園水道博物館，舉辦種子教師培訓，除了相關文史課程外，還以簡單器材設計出濾水及抽水等水道基本作用原理，課程生動有趣。（圖／記者林悅翻攝，下同）

館方表示，園區目前每逢假日，都有導覽老師駐點解說，讓遊客了解水道前世今生，但內容大都側重在文史、建築，此次與新化及台南兩所社大合作，邀請擅長開發教育課程，南大附小張景傑、陳怡均兩位老師，設計了兩套課程，希望透過淺顯易懂，並且可以實務操作的課程，將相關的科普常識，介紹給遊客，日後也可以結合學校戶外教學，寓教於樂。

由於台南水道當年從曾文溪取水過濾處理，一直到運送給20公里外的台南市，整個過程僅有兩個階段使用電力，另外三個階段則是利用重力自然流下方式運作，因此課程設計重現砂石過濾方式，以及利用吸管吸水，模擬水由低處抽送的原理。

▲台南山上花園水道博物館，舉辦種子教師培訓，除了相關文史課程外，還以簡單器材設計出濾水及抽水等水道基本作用原理，課程生動有趣。（圖／記者林悅翻攝，下同）

館方指出，參加的學員將在一個月後進行驗收，如果順利通過考核，將可獲得種子教師資格，日後將配合館方推動各種課程，希望透過這樣的方式，逐步建構館方的教育資源，讓到水道除了看風景，賞建築外，也能有更深入的體驗。

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