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陳學聖質疑蔡英文論文「無校方證明」：國圖憑什麼幫背書

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▲▼行院長蘇貞昌赴立法院施政總質詢 內政部長徐國勇 立委陳學聖。（圖／記者屠惠剛攝）

▲國民黨立委陳學聖。（圖／記者屠惠剛攝）

記者林銘翰／台北報導

國民黨立委陳學聖持續緊咬總統蔡英文博士論文爭議，15日上午再度召開「國圖憑什麼獨為小英論文門背書？」記者會，他質疑蔡英文未將必備的「官方證明文件」送交國家圖書館，國圖憑什麼為蔡英文背書。陳學聖也預告，11月下旬會有更大動作。

陳學聖表示，凡能於「博碩士論文系統」查得者，必為符合教育部相關學位法規之博碩士論文，絕無一般書籍。

此外，為求對收錄之博碩士論文品質進行把關，國外博士學位論文若要存入我國「博碩士論文系統」資料庫，必須符合2項必要條件，包括被授予學位者之個人授權，以及學位授予學校之官方正式證明文件。

陳學聖進一步也指出，近10年國家圖書館所收錄國外博士學位論文共959筆，經辦公室比對發現僅有49筆存於「博碩士論文系統」資料庫中，其中48筆為教育部認可之「香港珠海大學」及「香港新亞研究院」由校方統一送存，僅有一筆是透過個人贈送途徑，就是蔡英文的博士論文。

陳學聖表示，遍查總統府於今年9月25日將蔡英文「博士論文」送往國家圖書館之相關新聞，國家圖書館館長曾淑賢曾明確對外表示，已於於9月25日下午5時左右，收到總統府辦公室主任詹志宏送來之總統博士論文電子檔及授權書，但是卻沒有任何報導顯示總統府送去了不可或缺的「學位授予學校之官方正式證明文件」。

陳學聖質疑，若無這項要件，國圖憑什麼獨為蔡英文背書，倘若國家圖書館有收到總統府送達之「學位授予學校之官方正式證明文件」，那麼到底是哪一份？因為蔡英文至今展示的博士學位畢業證書已經有三份，且為三種不同版本，要求國家圖書館公諸於眾，以正視聽。國家圖書館只要拿出官方證明文件就能真相大白，卻一直顧左右而言他，讓人難以接受，社會關心的是蔡英文到底是否說謊，且有很多菁英份子還正在搜集資料，預計11月下旬會有更大動作。

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