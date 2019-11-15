陳水扁看蔡英文的「變」　先後重用昔日不合的長官或對手

▲賴清德、蔡英文、蘇貞昌。（資料照／記者李毓康攝）

記者黃巈禾／台北報導

前總統陳水扁15日在媒體群組表示，過去一年來，總統蔡英文有所轉變，2018年選舉民進黨挫敗，她任用昔日不合的蘇貞昌擔任行政院長，如今競選連任又邀賴清德擔任副手，「先後重用昔日不合的長官或政治對手，或許就是蔡總統逐漸展現領導力的自信表現！」

陳水扁表示，民進黨不分區名單出爐，那是一份集選舉提名大成的名單，有派系的角力，有政敵的言合，有小黨的收編，更有接班的布局，各方勢力一定不會完全滿意最後的結果，整個提名過程的驚濤駭浪，幾次頻臨破局的冒汗緊張，最後還要進入府邸勞煩蔡總統花4、5個小時才擺平，黨內輩份不高的卓羅體制，沒有功勞也有苦勞。

陳水扁指出，過去一年來，「大家都看到蔡總統為了連任成功的『變』」，先是任用擔任副院長時的老長官蘇貞昌回鍋擔任行政院長，蘇貞昌第一次組閣，與時任副院長的蔡英文嚴重不合乃公開秘密，如今蘇貞昌成了蔡英文任命的行政院長，為蔡英文連任加分。

陳水扁提及，蔡英文擔任陸委會主委有將近2年半是時任行政院長游錫堃的閣員，卻在阿扁連任後親自跟總統表明，如果新內閣仍然是游揆組閣，她將離開政府，是以阿扁安排蔡英文加入民進黨，並出任不分區立委，如今蔡英文改邀請她當年不願再當閣員的游揆出任不分區立委，並內定下任立法院長。

陳水扁提到，賴清德是蔡英文任命的行政院長，因民進黨去年縣市長選舉慘敗下台，今年3月登記黨內初選挑戰蔡英文的連任之路，初選階段，兩位競爭對手可以說水火不容，不過，蔡英文在初勝出後不念舊惡，一旦邀請賴清德做她的副手搭檔。讓他不禁想起林肯的「政敵團隊」（team of rivals)。

陳水扁還說，美國林肯總統當選後認為政府需要「最堅強的人」，啟用黨內初選的幾位競爭對手，組成為後人稱頌的「政敵團隊」，第一輪投票遙遙領先的蘇爾德擔任國務卿，蔡斯出任財政部長，貝茲主管司法部，而蔡英文先後重用昔日不合的長官或政治對手，或許就是逐漸展現領導力的自信表現。

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