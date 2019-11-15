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韓國瑜「價格下滑」2關鍵　未來事件交易所：宋楚瑜參選、不分區名單

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▲▼韓國瑜、宋楚瑜、蔡英文。（圖／資料照）

▲韓國瑜、宋楚瑜、蔡英文。（圖／資料照）

記者袁茵／台北報導

距離2020總統大選投票日倒數兩個月，親民黨主席宋楚瑜確定再度參選總統。根據未來事件交易所預測市場截至14日的預測市場價格，總統蔡英文目前以$51.41領先韓國瑜的$48.64，在國民黨不分區名單流出及宋楚瑜宣布參選後，韓國瑜價格走跌，也抵消「韓張配」的一日行情。

未來事件交易所表示，近來總統蔡英文打出賴清德副手牌，兩人分進合擊替黨內區域立委掃街拜票，「蔡賴配」的呼聲也越來越高。反觀國民黨總統參選人韓國瑜，這一週以來身陷豪宅議題以及失言爭議。週刊踢爆韓過去曾購買台北豪宅，綠委林俊憲則在政論節目加碼爆料，讓韓陣營疲於防守，一反過去幾週主導政策議題的優勢。然而實際觀察過去兩周預測市場價格走勢圖，會發現豪宅、失言議題對蔡、韓看好度差距影響並不大，實際影響兩人市場看好度的關鍵，反而是國民黨不分區名單與宋楚瑜宣布參選。

▲▼未來事件交易所「2020第十五任中華民國總統選舉當選人預測」截至11/14之平均交易價格。（圖／未來事件交易所提供）

▲未來事件交易所「2020第十五任中華民國總統選舉當選人預測」截至11/14之平均交易價格。（圖／未來事件交易所提供，下同）

未來事件交易所說，觀察過去兩周預測市場價格走勢圖，會發現豪宅、失言議題對蔡、韓看好度差距影響並不大，甚至10日傳出副手確定為張善政後，韓國瑜的預測市場價格連續上漲兩天，蔡英文則呈現下跌。但是宋楚瑜13日確定宣布參選後，蔡英文預測市場價格止跌回升，韓國瑜則小幅下滑。

未來事件交易所指出，另外，國民黨不分區名單12日晚間流出後，不論國民黨內外都對名單表示不滿，甚至有國民黨青壯派議員赴黨中央靜坐抗議，雖然傳出名單有所調整，但對韓國瑜選情而言並無加分，從價格走勢來看，名單外洩後韓國瑜價格即開始走跌，加上宋楚瑜參選，終止韓國瑜連兩天漲勢。

未來事件交易所提到，雖然目前觀察，宋楚瑜參選有效影響藍綠總統看好度，但長期下來會如何影響仍有待觀察。若以勝選作考量，綠營首要目標應是確認蔡賴配的成形，藍營則要減少韓的失分議題，並整合宋楚瑜分走的支持者。

未來事件交易所「2020第十五任中華民國總統選舉當選人預測」，設立韓國瑜、蔡英文、宋楚瑜等數位總統參選人的預測市場期貨。清算依據為該預測對象是否會當選2020中華民國總統。若事件價格越接近$100，表示市場預期該預測對象越可能當選；若事件價格越接近$0則相反。預測進行時間至2020.01.01。

▲▼未來事件交易所「2020第十五任中華民國總統選舉當選人預測」截至11/14之平均交易價格 。（圖／未來事件交易所提供）

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