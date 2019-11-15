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【廣編】台灣之光！用麵包將台灣推向國際　得獎師傅麵包小7買得到！

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▲▼統一麵包。（圖／統一麵包提供）

▲「統一集團世界級烘焙師傅戰隊」左起為林文祺師傅、李俊龍師傅、許明輝師傅、游東運師傅、文世成師傅、陳有鋕師傅、吳振平師傅、楊清華師傅、鄭冠玉師傅、許瀞尤師傅。

圖、文／統一麵包提供

台灣烘焙界有許多「台灣之光」，用麵包將台灣推向國際舞台，市場年年成長，歷久彌新的包裝麵包市場領導品牌統一麵包，旗下有多款膾炙人口的經典產品，於2018年也將台灣經典菠蘿麵包內外升級，推出「菱格香菠蘿」，上市後至今創下平均每5秒就賣出1顆的佳績，近期更推出「丹麥菠蘿可頌」、「菠蘿奶酥」等產品，暢銷品項還包含使用澳洲南極海域海鹽的「海鹽羅宋」以及餡料使用瑞穗鮮乳加蛋黃文火熬煮長時間的「卡士達」麵包。

「統一麵包」藉著迎來創立40週年的時刻，也首度曝光產品開發背後的統一集團世界級烘焙師傅戰隊，集結了榮獲國內、外烘焙賽事得獎殊榮的師傅，搭配全方位專業的烘焙開發研究團隊，提供消費者安心美味且不斷求新求變的產品。

今年在法國南特舉辦的第七屆世界麵包大賽中，與16國選手角逐競賽幫台灣贏得亞軍殊榮的游東運師傅，也是統一集團世界級烘焙師傅戰隊的一員，統一麵包預計將在2019年底搶先在小7限定區域推出，由游東運師傅與統一麵包烘焙開發團隊共同研發的新產品「貝殼流沙」。

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