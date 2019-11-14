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台灣之光！　台灣師傅用麵包將台灣推向國際！

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▲統一麵包將持續與統一集團世界級烘焙師傅戰隊合作，並搭配專業的烘焙開發研究團隊，共同開發出更多美味與創新的烘焙產品，以滿足眾多消費者對於烘焙麵包的期待。（圖／記者林悅翻攝）

▲統一麵包將持續與統一集團世界級烘焙師傅戰隊合作，並搭配專業的烘焙開發研究團隊，共同開發出更多美味與創新的烘焙產品，以滿足眾多消費者對於烘焙麵包的期待。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

　陪伴台灣人渡過數十年頭的包裝麵包龍頭品牌「統一麵包」，藉著迎來創立40週年的時刻，也首度曝光產品開發背後的統一集團世界級烘焙師傅戰隊，集結了數位榮獲國內、外烘焙賽事得獎殊榮的師傅，搭配全方位專業的烘焙開發研究團隊，誓師提供消費者安心美味且不斷求新求變的產品。

統一集團指出，台灣烘焙界有許多「台灣之光」，用麵包將台灣推向國際舞台，而台灣整體的烘焙業實力不容小覷，市場年年成長，包裝麵包市場領導品牌「統一麵包」，旗下有多款膾炙人口的經典產品，於2018年也將台灣經典菠蘿麵包內外升級，推出「菱格香菠蘿」，上市後至今創下平均每5秒就賣出1顆的佳績，近期更在洞察消費者對於烘焙產品的新需求後，推出丹麥麵包體菠蘿風味的新口感產品「丹麥菠蘿可頌」、一次可享用兩種風味的「菠蘿奶酥」…等產品，統一麵包不斷的自我升級、推陳出新來滿足眾多消費者對於烘焙麵包的需求，暢銷品項還包含使用澳洲南極海域海鹽的「海鹽羅宋」以及餡料使用瑞穗鮮乳加蛋黃文火熬煮長時間的「卡士達」麵包。

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▲統一麵包將持續與統一集團世界級烘焙師傅戰隊合作，並搭配專業的烘焙開發研究團隊，共同開發出更多美味與創新的烘焙產品，以滿足眾多消費者對於烘焙麵包的期待。（圖／記者林悅翻攝）

今年在法國南特舉辦的第7屆世界麵包大賽MONDIAL DU PAIN世界麵包大賽中，與四大洲、16國選手角逐競賽幫台灣贏得亞軍殊榮，將台灣榮耀再次推上國際舞台的游東運師傅，也是統一集團世界級烘焙師傅戰隊的一員，與統一麵包一同合作多款讓消費者驚艷的產品，接下來統一麵包預計將在2019年底搶先在小7限定區域推出，由游東運師傅與統一麵包烘焙開發團隊，共同研發的新產品「貝殼流沙」，全新外型搭配讓人驚艷的雙醬流餡，預計將在烘焙界引發另一波話題討論。

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