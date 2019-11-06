▲隱藏版開賣！統一麵包「丹麥菠蘿可頌」，解婕翎、Fred一吃就愛上。（採訪撰稿／記者黃稜涵；攝影剪輯／記者張凱喨）

記者黃稜涵／採訪報導

統一麵包隱藏版麵包7-ELEVEN開賣了！甜美女神解婕翎和頑味主廚Fred兩位超級吃貨擔任特別嘉賓，兩人戴起手套，跟著楊清華師傅一起動手製作丹麥菠蘿可頌，先是將麵糰從外到內的捲成牛角狀，再把菠蘿皮蓋在上面均勻覆蓋，烘烤過後外酥內軟，這款超人氣麵包之前可是限定隱藏版。

▲統一麵包隱藏版麵包「丹麥菠蘿可頌」開賣，全台7-ELEVEN門市皆可購買得到。（圖／記者張凱喨攝，下同）

▲丹麥菠蘿可頌採用多層壓延技術，外酥內軟是7-ELEVEN的超人氣麵包。

統一企業公共事務室凃忠正經理表示，從統一麵包經典好味道「菱格香菠蘿」平均每 5 秒就賣出 1 顆，接續趁勢將經典的菠蘿皮搭配丹麥堡體，推出這款多重口感享受的「丹麥菠蘿可頌」，這款之前是在7-ELEVEN的限定門市銷售，但是因為反應太熱烈了，所以我們也覺得說雖然它做工很繁瑣，但是我們增加我們的生產條件，所以在目前所有7-ELEVEN的門市，都能夠購買的到丹麥菠蘿可頌。

▲統一企業公共事務室凃忠正經理表示，因為反應太熱烈，所以增加生產條件，讓全台消費者都可以買得到。

「丹麥菠蘿可頌」除了直接吃之外，還可以自己DIY搭配食材，做出專屬於你的創意可頌麵包，解婕翎大把的挖起布丁放入可頌裡面，Fred一口咬下大喊「超好吃！」，Fred則是幫婕翎加了起司、煙燻雞肉、溫泉蛋，超豐盛可頌的多層次口感讓女神大讚超級加分。

▲▼「丹麥菠蘿可頌」除了直接吃之外，還可以自己DIY搭配食材，做出專屬於你的創意可頌麵包。

解婕翎說明，其實這個菠蘿皮跟我之前吃到的經典款已經有點不一樣，加上Fred又加上青菜、雞胸肉進去，「老實說我覺得很像外面在賣的，很厲害！」，Fred提到在創意的部分，第一個要想的是便利性，比如說可以拿7-ELEVEN原本店裡面的產品去加料，就能做一個簡單的可頌三明治，而三明治就是最簡單的創意料理。

▲Fred提到，自己加料就能做一個簡單的可頌三明治，而三明治就是最簡單的創意料理。

統一麵包「丹麥菠蘿可頌」採用多層壓延技術，讓丹麥堡體更富層次感，上方覆蓋的金黃菠蘿皮，讓消費者一口咬下同時享受到菠蘿皮與丹麥堡體的鬆軟口感，讓人一嚐就難以忘懷，還能夠自己輕鬆DIY豐富變化，從每天的第一餐起，讓你的日常生活更加繽紛。