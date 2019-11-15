揭開舞台後神秘面紗、下降7米深地下層　台中歌劇院「劇場大冒險」升級版！

▲《劇場導覽—劇場大冒險》揭開舞台後神秘面紗、下降7米深劇場地下層！（圖／台中國家歌劇院提供）

記者林育綾／綜合報導

台中國家歌劇院自2017年首度推出《劇場導覽》，讓民眾有機會近距離一窺大劇院舞台及後台奧秘，至今參與人次已超過5千，今年《劇場導覽—劇場大冒險》更邀請聽障觀眾購票進場，同步安排手語翻譯；而台中歌劇院宣布，此系列活動將於2020年5月、6月、11月推出全新升級版！

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▲活動邀請聽障觀眾購票進場，同步安排手語翻譯。（圖／台中國家歌劇院）

《劇場導覽》2018年起加入演出小品，藉由演出運用及展現舞台、燈光及特效奧秘之處，並由演出技術部同仁現身說法，介紹劇場空間與解密舞台技術，讓民眾有機會近距離一窺大劇院舞台及後台。

而2019年《劇場導覽—劇場大冒險》邀請編導演張靜之製作《愛的極短篇》，用故事情境結合投影、燈光、劇場特效及音樂，並由歌劇院演出技術部舞台組組長王智堉、燈光組技術專員林翔盛，講解及示範演出時飛機起降與雷雨音效、繽紛落下的流星雨、大雨過後鮮豔奪目的彩虹、怒浪海濤及舞台吊桿與升降等特殊效果運用。

最讓現場觀眾印象深刻的，是每個人皆可站上大劇院舞台，體驗由演出者視角一覽大劇院觀眾席，並隨著升降舞台緩緩下降到7米5深的劇場地下層，這個從未有的劇場冒險之旅獲得觀眾極大迴響。

▲▼ 《劇場導覽》讓民眾有機會近距離一窺大劇院舞台及後台。（圖／台中國家歌劇院）

歌劇院另安排專精手語翻譯的王興嬙、吳俊鋒與蕭匡宇老師進行同步手語翻譯，讓台北啟聰學校學生與聽障民眾也能深入體驗及認識劇場，也有聽障觀眾迴響熱烈，「不同主題的無障礙導覽，讓我更加認識歌劇院，明年一定會再報名。」



歌劇院在這場導覽也邀請中部各級學校單位參與，包括東海大學、台中科技大學、新民高中、雲林東明國中、篤行國小舞蹈班、彰安國中、中山國小等共618名學生，反應熱烈。

活動最終場於11月12日結束，2020年5月、6月、11月將推出全新升級版。明年的《劇場導覽—劇場大冒險》將持續上演，預計擴大校園參與，廣邀各級學校與民間團體共襄盛舉。

▲參與人次已超過5千，活動將於2020年5月、6月、11月推出全新升級版！（圖／台中國家歌劇院）