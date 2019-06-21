台中歌劇院「戶外劇場」免費看　星空下觀賞表演還有飲料爆米花



▲台中國家歌劇院「戶外劇場」，民眾可席地而坐，現場附近還規劃輕食區，有爆米花、飲料。（圖／台中國家歌劇院提供）

記者林育綾／綜合報導

台中國家歌劇院在今年2月過年期間推出「NTT放映室」以播放國際各類表演藝術影片為主，受到許多入館訪客熱烈支持，5月起擴大辦理增加「戶外劇場」場次，以經典作品的錄影，讓不曾接觸劇場的觀眾對國內優秀表演藝術團隊有更進一步的認識，也讓欣賞過的觀眾再一次回味。

NTT放映室在戶外的場次為了提高觀賞品質，除了選用高流明度的投影機外，為了不干擾附近住戶安寧，特別設計「戶外音場效果」，讓播放影片的聲音盡量集中。同時歌劇院周圍植栽不噴灑農藥，觀眾可席地而坐，現場並提供防蚊液，戶外劇場附近也規劃輕食、飲料及爆米花等餐食區，提供更舒適輕鬆的觀賞環境。

副藝術總監李忠俊表示，歌劇院戶外劇場有非常好的整體設計，在室內空間使用率日漸滿載的情形下，將提高戶外劇場的使用率，讓觀眾有不同的欣賞經驗。在李忠俊的穿針引線下，NTT放映室獲得許多團隊大力支持，包括相聲瓦舍、屏風表演班、表演工作坊、果陀劇場、全民大劇團都願意提供現場演出實錄影片在NTT放映室播映。目前，在團隊的踴躍支持下，檔期已經排到2020年。

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NTT放映室從5月至7月播映「相聲瓦舍系列」；8月至10月播映「屏風表演班系列」；11月至明年1月播映「表演工作坊系列」。歌劇院希望透過特別的聆賞經驗，加強推廣藝術的力道，讓民眾有好戲可看。未來每個月都將安排一個週日、精選一部作品，不管是曾經錯過、來不及參與或是已經看過，都可以在NTT放映室與經典相遇、重逢。

此外由於「屏風表演班」藝術總監李國修在6年前的7月逝世，歌劇院獲得台北市政府文化局、大清華傳媒股份有限公司的支持與授權，特別安排7月2日在中劇院，播放屏風表演班譽揚紀錄片《看戲修心‧演戲修行》；屏風表演班監製王月並為戶外劇場推出「夏日戀情」三部曲，精選屏風情愛經典作品，依序播放《徵婚啟事》、《婚外信行為》、《北極之光》。這三部作品是李國修自編自導及主演的版本，觀眾可以在夏夜中感受李國修收放自如的精湛演技。

7月2日中劇院播放的屏風表演班紀錄片《看戲修心‧演戲修行》須事先線上報名（免費），其餘NTT放映室「戶外劇場」活動皆為免費自由參加，詳情可至「台中國家歌劇院」官網查詢。