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雲門2將與雲門兩團合併！林懷民「最後策畫」宣告「新的開始」

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▲▼ 兩廳院2019舞蹈秋天。林懷民退休前最後之作。「雲門」林懷民與接班人鄭宗龍、「陶身体劇場」編舞家陶冶共同創作（圖／兩廳院提供）
▲林懷民退休前最後策劃「雲門舞集Ｘ陶身体劇場」兩團交換編舞家，也開啟雲門「新的開始」！（圖／兩廳院提供）

記者林育綾／台北報導

雲門舞集創辦人林懷民27日才與群眾在兩廳院戶外廣場深情告別，今（29）日轉換心情宣告「新的開始」！他在退休前策劃的最後一檔節目「雲門舞集Ｘ陶身体劇場」，將於10月起在北中南國表藝三館登場，兩團將交換編舞家推出舞作。林懷民透露會找陶合作是靠「聞」的，敏銳嗅覺讓他知道「陶冶是一位非常傑出的編舞家！」而記者會上也宣告，雲門2將會暫停，合併後的雲門一共25位舞者，8月後將以新組合展開工作。

▲▼ 林懷民退休前最後策劃！「雲門舞集Ｘ陶身体劇場」兩團交換編舞家。（圖／記者林育綾攝）
▲林懷民（中）特別挑選一張自己年輕時的照片，作為這次海報，強調「青春」重要。（圖／記者林育綾攝，下同）

林懷民在將雲門交棒給鄭宗龍之前，推出大膽計畫，讓「雲門舞集」與「陶身体劇場」交換編舞家同台演出，將帶來3支舞作，分別是他的《秋水》、陶冶的《12》、鄭宗龍的《乘法》。為了這次的海報，林懷民還特別挑選一張自己年輕時的照片，呼應2位年輕的編舞家，也宣告雲門展開了「新的開始」。

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他們透露，這個計畫其實是來自一次Men’s talk，前年陶冶率領「陶身体劇場」到雲門演出，跟鄭宗龍聊天時提到「你來帶陶身体舞者做點不一樣的事好嗎？」而鄭宗龍馬上答應，但也說「那你也要來雲門編個舞。」林懷民知道這段談話後，問他們是否當真，兩人點頭說「是」，林懷民決定促成這項合作，同時加入自己的舞作，3齣新作將同台演出。

▲▼ 林懷民退休前最後策劃！「雲門舞集Ｘ陶身体劇場」兩團交換編舞家。（圖／記者林育綾攝）
▲「雲門舞集Ｘ陶身体劇場」將於10月起在國表藝三館登場，3位編舞家林懷民、鄭宗龍（後排左1）、陶冶（後排右1），與衛武營、兩廳院、台中歌劇院的藝術總監簡文彬（後排中）、劉怡汝（前排左1）、邱瑗（前排右1）合影。

林懷民也提到，很多人問他「為什麼找陶冶來合作？」他說「其實（我）就像狗一樣，是靠聞的。用聞的就知道陶冶是一位非常優秀的編舞家！」而陶身体劇場已經去過40個國家，參加超過100場藝術節，「所以不是只有我聞到。」

雲門接班人鄭宗龍則說，一直很喜歡陶的作品，「他們的舞作有我做不到的事情，有從一而終的執著。」因為自己從小在艋岬長大，「喜歡花花綠綠、變化的事物。」所以這次交換編舞，也很期待自己的加入，能否把陶的舞者變花、增加更多風貌，同時也跟著舞者們的身體學習。

▲▼ 林懷民退休前最後策劃！「雲門舞集Ｘ陶身体劇場」兩團交換編舞家。（圖／記者林育綾攝）
▲「陶身体劇場」藝術總監陶冶（右1）留在淡水雲門編舞，讓雲門舞者既期待又擔心「不知道頭髮會有什麼變化」。

而陶冶這次即將和12位雲門的舞者合作，會以他在瑞典山頭看見的「流動彩雲」為靈感，挑戰雲門舞者的身體。有趣的是，過去陶身体因為演出需要，舞者都剪了接近光頭的短髮；但雲門的舞者都能隨心留住自己的頭髮，所以這次不少雲門舞者既期待又緊張、擔心「不知道頭髮會有什麼命運！」林懷民補充說，陶的舞者有很多在地上摩擦的動作，「剪短髮其實是為了保命。」此話也引來全場笑聲。

林懷民此次將帶領5位雲門的資深舞者演出《秋水》，他提到自己某次秋天在京都旅行時，看見清澈見底的溪水，上頭浮著紅色的落葉，就像「夕陽無限好，只是近黃昏」的感觸，「其實捨不得，也還不想離開」，不過5位資深舞者周章佞、黃珮華、黃媺雅、楊儀君、蘇依屏表演完《秋水》後，也就要離開雲門舞集，這也是他們與林懷民的最後作品。

鄭宗龍即將於明日（30）啟程前往北京，帶領陶身体劇場進行此次的舞作排練；而陶冶也留在淡水雲門進行編舞，他說內心對於能參與這計畫很感動，因為無論是雲門或陶，兩團的共同點是「非常認真對待舞蹈」，「能夠跟一群最熱愛舞蹈的工作，這不論在北京或淡水都是相同的！」

「雲門舞集Ｘ陶身体劇場」巡演場次
10/11-13 高雄衛武營國家藝術文化中心
10/17-20台北國家兩廳院國家戲劇院
10/26-27台中國家歌劇院

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關鍵字：雲門舞集,陶身体劇場,林懷民,鄭宗龍,陶冶,衛武營,台中歌劇院,兩廳院

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