

▲朝聖大師級演出必追！台中歌劇院公布10月「遇見巨人」11檔節目（圖／台中國家歌劇院提供，下同）

記者林育綾／綜合報導

台中國家歌劇院自2016年啟用以來，每年10月都推出「巨人」系列，而今年的「NTT遇見巨人」11檔節目可說是國內外大師雲集，除了經典，也有開放、大膽嘗試的精神，該系列節目將在8月1日起開放會員預購、8月8日全面啟售。

台中歌劇院藝術總監邱瑗表示，「大師未必年高德劭，經典也不見得正襟危坐，大師之所以成為大師，在於無畏的面對本質；經典之所以為經典，則是因為能超越時間。這次我們在NTT遇見巨人11檔節目中，所看到的是一個相當新鮮的精神—開放。無論哪個世代的藝術家皆放開心胸，大膽地做全新的嘗試，讓創作有所展開，呈現嶄新面貌，這是所有藝術團隊的目標；所以在此我們也鼓勵觀眾，放開心胸地走入劇場，絕對會對巨人有新的認識與體悟。」



▲台灣「舞蹈空間」創團30週年，將與日本大勢編舞家島崎徹的舞團同台。



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1.台灣舞蹈空間╳日本島崎徹 舞蹈空間《舞力》

國家文藝獎得主平珩所創立的「舞蹈空間」舞團，今年創團30周年，將與日本大勢編舞家島崎徹（Toru Shimazaki）的島崎明星舞團同台呈現《舞力》。

舞蹈空間舞團為台灣當代舞蹈創新指標團隊，歷經30年的努力，已經發展成媒合多元、連線國際的創意製作平台。此次以島崎為舞空創作的經典作品《零極限》、《南之頌》、《瞬舞力》等3支風格流暢、如詩如歌的舞作首次於歌劇院登場。

場次：9/28 (六) 14:30、9/29 (日) 14:30



2.西班牙拉夫拉前衛劇團╳呂紹嘉國家交響樂團

華格納歌劇《諸神黃昏》

劇院在開幕季以四年計畫推出華格納歌劇《尼貝龍指環》四部曲，一年一部依序演出《萊茵黃金》、《女武神》、《齊格飛》及至今年最終曲《諸神黃昏》。歌劇院網羅國際樂壇的歌劇菁英，加上西班牙拉夫前衛劇團（La Fura dels Baus）的當代劇場語法呈現神話史詩，四年來呂紹嘉帶領國家交響樂團的精湛表現，使得歌劇院的《指環》成為台灣表演藝術界的盛事，不但吸引台灣各地的愛樂者齊聚歌劇院，也令不少港澳、新加坡及日本樂迷年年搶票來台「朝聖」。

場次：10/4 (五) 17:00 、10/6 (日) 、10/10 (四)



▲國光劇團帶來台灣第一部交響京劇《快雪時晴》。



3. 國光劇團╳簡文彬長榮交響樂團《快雪時晴》

台灣第一部交響京劇《快雪時晴》於2007年由國光劇團與NSO國家交響樂團共同製作，故事從台北故宮鎮館寶物之一的王羲之〈快雪時晴帖〉開始，僅僅24個書信字，卻是跨越時空的千載寄語，探索大時代下戰亂流離與如何安身立命的生命歷程。首演與10週年復刻2.0版均一票難求；今年，《快雪時晴》終於在歌劇院粉墨登台，仍由首演指揮簡文彬執棒，與長榮交響樂團共同演出，首次以經典與精英雙卡司呈現：經典版由國光劇團當家名角魏海敏、唐文華領銜，菁英版則由盛鑑、黃宇琳接棒。國光劇團團長張育華表示：「國光劇團希望每齣作品都有超越作品本身的豐富內涵與意義，《快雪時晴》本次邀請中生代京劇菁英一同演出，象徵他們站在巨人的肩膀上向經典看齊，向前輩致敬，並透過他們的演繹讓經典有不同的詮釋，如此才能讓經典傳承。」

10/19(六) 14:30 菁英版（盛鑑、黃宇琳）

10/20(日) 14:30 經典版（魏海敏、唐文華）

4.彼得‧布魯克╳瑪麗-伊蓮．埃斯汀

巴黎北方劇院《為什麼？》

高齡94歲的英國劇場大師彼得‧布魯克（Peter Brook）是最具影響力的劇場導演之一，執導過包括莎劇、歌劇、電影及無數原創劇作，作品極具創新與多樣性。他致力打造「當下劇場」(immediate theatre)，以多樣形式，在導演、演員、觀眾之間達成直接交流，體現劇場無窮的自由與可能。彼得布魯克之劇作《魔笛》曾在2012年台灣國際藝術節演出，獲得極大迴響。

《為什麼？》是布魯克2019年的最新力作，創作靈感來自俄國現代戲劇改革家梅耶荷德（Vsevolod Meyerhold）的警語「劇場是一種危險的武器」，以3位演員與精簡的舞台，不斷提出對劇場的詰問，逼得觀眾不得不去思考「劇場的本質」。

2019/10/19(六)14:30

2019/10/20(日)14:30



▲「雲門舞集」與「陶身体劇場」兩團交換編舞家，這是林懷民退休前的最後策劃，也是雲門新的開始。



5.雲門舞集X陶身体劇場

林懷民《秋水》、陶冶《12》、鄭宗龍《乘法》



林懷民退休前為雲門策劃的最後一檔節目，同時也開展新局，由雲門舞集及陶身体劇場兩團交換編舞家，同台演出。鄭宗龍為陶身体舞者編作《乘法》，陶冶為雲門舞者創作《12》，以及林懷民為雲門資深舞者編創的《秋水》。三位國際級編舞家，兩大超級舞團聯手，激盪出無限加乘的震撼，被絕對不能錯過！

場次：10/26(六) 14:00 本場次結束後有「藝術家演後談」、10/27(日) 14:00

6.阿喀郎．汗舞團《陌生人》

享譽全球編舞家、舞壇最傳奇說書人阿喀郎．汗，個人最後長篇獨舞之作。取材自一次大戰印度傭兵的史實檔案，刻劃一位印度舞者的靈巧身體如何成為戰爭武器，呈現人的美與恐怖。阿喀郎．汗的肢體游移於印度傳統卡達克（Kathak）舞蹈與現代舞之間，掙扎的孤寂舞影與現場演奏音樂，融合悲楚與精緻美麗，訴說對戰爭與人性的反思。

場次：10/26(六) 17:00、10/27(日) 17:00

7. 張艾嘉與嚴俊傑的音樂鬼故事《曖魅》

《曖魅》由嚴俊傑鋼琴演奏，金馬影后張艾嘉朗誦，以鬼魅精靈怪談為主軸，搭配動態投影，讓觀眾不只能聽到魔性奇幻、刻骨銘心的經典名作，還能感受人聲表現的豐富多姿、鋼琴炫技的繽紛燦爛。張艾嘉與嚴俊傑超的華麗陣容，加上精心打造的舞台動態投影、中文呈現，這是愛情與靈異的文學音樂節，一期一會的難得演出。

場次：11/1(五) 19:30、11/2(六) 14:30



▲同黨劇團《白色說書人》結合獨腳戲、布袋戲、剪紙、紙紮藝術、光影等元素。

8. 同黨劇團《白色說書人》

以歷史傷痕為背景，刻畫出大時代下小人物的自私與愛恨。由跨界導演戴君芳、金鐘編劇詹傑、資深演員邱安忱與布袋戲操偶師吳榮昌、黃武山共同呈現，結合獨腳戲、布袋戲、剪紙、紙紮藝術、光影等元素，並將日常生活物件轉換成布袋戲的展演戲台，演員邱安忱一人分飾七角，與戲偶同台，人與偶的情感羈絆處處可見。

場次：11/9(六)14:30、19:30、11/10(日)14:30

9. 21世紀指揮天王╳頂尖交響樂團之首

帕佛．賈維與阿姆斯特丹皇家大會堂管絃樂團

英國《留聲機》雜誌評選為「全球十大交響樂團」之一的阿姆斯特丹皇家大會堂管絃樂團，音色深邃尊貴，能創造獨特氣氛，讓聽眾置身非凡境界。全球頂尖交響樂團首登台中，將由指揮大師帕佛．賈維領軍，與當今最活躍的德國鋼琴家之一拉爾斯．沃格特同台獻藝，詮釋德系經典曲目。

場次：2019/11/16 (六) 19:30



10. 雅克普‧奧勒伯劇團《一主二僕》

歐洲劇場全才導演雅克普‧奧勒伯致敬黑白默片先驅巴斯特‧基頓之作，在機關重重的公寓空間裡，兩個男人與機器女僕之間微妙的關係逐漸失控，人與人、人與空間的界線在哪？默片時代的黑白印象，詼諧風趣的現場演奏，在幽默敘事及細膩肢體之間展現完美平衡，超越想像的極致荒誕滑稽，一部超現實魅力的黑色喜劇。

場次：11/30(六) 14:30、12/1(日) 14:30



11. 台灣劇場的黃金年代——唐美雲歌仔戲團《月夜情愁》

唐美雲歌仔戲團的《月夜情愁》訴說一段發生在1940年代北管西皮及福祿兩派正統之爭，及戲班子弟感情糾葛的故事，由邱坤良編導。唐美雲歌仔戲團致力於歌仔戲精緻化，同時保留大眾所熟悉的古早味，《月夜情愁》網羅唐美雲歌仔戲團與各路金獎演員，以戲劇訴說歌仔戲的歷史與故事，並還原如連鎖劇、劍光特效與吊鋼絲等歌仔戲經典型式，讓觀眾重溫台灣歌仔戲的黃金時代。

場次：12/21(六) 14:30、12/22(日) 14:30