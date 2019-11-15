　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

12強一定要贏美！日拉麵攤販「舉台國旗4字」暖爆台人　陳禹勳：以你們為榮

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲12強棒球賽複賽，中華隊熱身練球。（圖／記者林敬旻攝）

▲中華隊加油！（圖／記者林敬旻攝）

網搜小組／劉維榛報導

12強中華隊「7:0開外掛完爆韓國」，全台爆淚嗨炸，如今進入超級循環賽（Super Round）最後2場，今（15）日台灣時間中午11點將對戰美國隊，台灣球星林哲瑄和陳禹勳昨晚在日本街頭見證了台日友好，一名拉麵店老闆寫下「台灣加油」，更舉起台灣國旗，讓台人感動直呼「吃一波！」

球星林哲瑄在臉書貼出一張超暖照片，可見一名拉麵老闆在餐車上升起台灣國旗，更親手寫下「台灣加油」，濃濃的人情味，隔著螢幕也能感受到滿滿能量爆棚，對此，林哲瑄也直呼「謝謝您的加油！」

請繼續往下閱讀...

不久後，球星陳禹勳也上傳同角度畫面，感謝老闆的力挺，暖喊「早安！在日本生活的台灣人，我不知道你們會不會看的到，只是想跟你們說一下心裡話，我知道各位人在國外很辛苦，尤其是在日本社會上班上課，台灣加油，我以你們為榮！」

►想看溫馨、搞笑、趣味滿滿的新聞，歡迎加入官方Line「ET酷搜」

▲▼12強一定要贏美！日拉麵攤販「舉國旗一串話」暖爆台人（圖／翻攝林哲瑄、陳禹勳臉書）

▲2人有默契PO網！（圖／翻攝林哲瑄、陳禹勳臉書）

全台動起來，今天上午11點，戰力滿格中華隊將迎戰美國，吳昇峰扛下先發，他信心滿滿表示「終於輪到我了，這是我在12強初登板，也是最後一次上場，投完5局應該之後也土不到我，大家都說用盡全力，我命只有一條，要死也要死在投手丘上，投手丘站住愈久愈好，再把它交給後面投手。」

文章一貼出後，掀起全台民眾關注，「哲瑄加油！中華隊加油，期待再看一次帥氣的跑壘和釣蝦場開張」、「異鄉的感動」、「大家都在討論全壘打，但是我最欣賞的是你跑壘的衝勁，你真的很棒」、「我也有吃過，中外野有你真好^_^中華隊加油」、「今天抗美大作戰同胞們加油」、「加油，今天中午下課馬上殺過去巨蛋」、「間真的很好吃我也有吃過，鄉長加油中華隊加油」。

▲▼12強一定要贏美！日拉麵攤販「舉國旗一串話」暖爆台人（圖／翻攝林哲瑄、陳禹勳臉書）

▲台人暖喊，吃一波！（圖／翻攝林哲瑄臉書）

據悉，拉麵攤商的地點，位在JR水道橋（東京巨蛋）車站，吃過的饕客都說讚，「東口出站就可以看到，晚上才會出來擺攤喔」、「JR水道橋站外賣拉麵的老伯」、「應該是JR水道橋站口的拉麵屋台，這攤好吃」。

►生火了！連我媽都用到發光

ET快訊
軍人撿屍無套2回！長腿妹醒來驚問「有戴嗎」　他竟想再1次
IG再也看不到多少人按讚！除了自己貼文…通通只剩「其他人說讚
Her超任性下殺38折起！快來買好買滿撿便宜
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

快訊／「光頭哥哥」陳俊傑驚傳過世！創造「母湯」潮流成絕響　粉專小編說話了

Uniqlo新款「童貞殺」！正妹「高衩實穿」掀裙：我會常穿的♥

東京手搖飲5個月關店！他吃驚「日本珍奶開始退燒？」　接班神飲曝光

光頭哥哥病逝！哽咽直播「最後身影」曝：不行了...真的病了　粉絲全淚崩

女生開車時「副駕長這樣」！黑絲妹上車一瞥笑哭　一張照吸共鳴：很正常

18歲兒半夜搖醒重複：收驚過的衣服要收好！　媽起床一問裝沒事：快去上課

偷吃謝忻毀形象…浩角翔起轉戰網路！　「2個月只賺1.5萬」認了：困難時期

他跪求麥當勞重賣熱巧克力！　網推「30年元老級產品」更經典：出國才喝得到

外送員「上線18hrs拚接單」累炸！超商取貨「全場靜默」網心疼　他訴苦衷

明華園90週年壓軸作！亮點「機關變景」重現1千年前戰場　《大河彈劍》首演

竹北吊車大王斥資4億豪宅開箱　1600坪台版「羅浮宮」擁18妻小

港警闖入強逮！她無助透個人資訊　發不自殺聲明卻遭「扯髮拖行」帶走

父重病倒下…中壢11歲弟「擺攤賣襪子」2hrs賺100元：怕被房東趕 走

新北歡樂耶誕城「3大展區搶先看」化身魔法小鎮！仿真森林超夢幻♥

馮提莫上節目公開「拆假髮」　自爆「7天沒洗頭」...頭髮都黏住了！

老媽趕上班...二哈咬走襪子躲床底　大眼緊盯+超靈活走位：這是我的！

與群鯊共舞！入海尋世界最巨鯊魚 意外撞見「同類相殘」超罕見畫面

嘉義爸月賺2萬...攜兒女同擠髒床　小兄妹：想快點賺錢，有個房間！

威尼斯53年最大洪災淹1.87公尺　聖馬可廣場直接變「巨大湖泊」

對土耳其年輕人介紹「寶島台灣」　人口數、品牌都知...網：感謝有你

偷吃謝忻毀形象…浩角翔起轉戰網路！　「2個月只賺1.5萬」認了：困難時期

他跪求麥當勞重賣熱巧克力！　網推「30年元老級產品」更經典：出國才喝得到

外送員「上線18hrs拚接單」累炸！超商取貨「全場靜默」網心疼　他訴苦衷

明華園90週年壓軸作！亮點「機關變景」重現1千年前戰場　《大河彈劍》首演

兒女不回家！43歲辣媽「深夜收2訊息」怕肚子搞大　秒失眠：不想當阿嬤啦　

警力不能進校園！　管中閔談「港警大學鎮壓」護台大：我們會堅守

宜蘭新增打卡景點！2019-2020礁溪溫泉燈花季　15日晚繽紛亮燈

揭開舞台後神秘面紗、下降7米深地下層　台中歌劇院「劇場大冒險」升級版！

影／睡午覺！2歲女「踢腳亂爬」一陣騷動　裝睡媽眼淚被逼出...萬人暖融化

始終默默後援光頭哥哥！　張家兄弟「低調做善事」暖炸　細節曝光惹粉絲鼻酸

喬治復出快艇首秀飆33分　雷納德輪休快艇5分差輸鵜鶘

買賣工業宅錯了嗎？便宜有風險　使用不符分區恐遭罰

不斷更新／王勝偉消失的全壘打　5局中華1：1美國

「吳敦義自排安全名單議題消失！」　李正皓：從不小看他的政治智慧

買二手房沒車位…鄰居：每戶都有機械的！他怒轟「前屋主盜賣」慘被噓爆

產檢變生產！潘逸安喜迎愛女　怕血仍「全程陪伴」：只敢看老婆

偷吃謝忻毀形象…浩角翔起轉戰網路！　「2個月只賺1.5萬」認了：困難時期

港警「近距離開槍」暴力鎮壓　日共產黨看不下去：中共停止煽動

他跪求麥當勞重賣熱巧克力！　網推「30年元老級產品」更經典：出國才喝得到

體內的不定時炸彈　男腹部8.2公分主動脈瘤破裂！鬼門關走一回

生活熱門新聞

母湯爆紅　光頭哥哥驚傳13日過世

光頭哥哥病逝！4天前「最後身影」曝　粉絲淚崩

中壢11歲弟擺攤1hr完售！他看全程：懂事到讓人心酸

Uniqlo「童貞殺」！正妹實穿掀裙：會常穿♥

聖結石叫餐給1萬小費　外送員一看嚇慘

父重病倒下…中壢11歲弟擺攤賣襪：怕被房東趕走

中壢11歲弟「冷風中擺攤」感冒　病父淚崩

她幫阿桑移「鎖龍頭機車」：腰快斷　媳婦出現傻眼了

愛玩的女生有何特徵？媽媽一看就知

爸往生第二天跪遺照前哭　「我睡一下怎變這樣？」

屏東哥取消搬家！她機警揭恐怖真相

竹北吊車大王「4億豪宅」開箱

7-11史努比70週年集點兌換全攻略

吊車大王擁4妻16女密友　4億後宮曝光

更多熱門

相關新聞

中美關鍵戰役　運彩看好美國擊敗中華

中美關鍵戰役　運彩看好美國擊敗中華

12強中華隊複賽15日午場迎戰美國，中華隊推出合庫側投吳昇峰掛帥先發；美國則是派出運動家3A右投丹西（Parker Dunshee）應戰。中華隊前一戰擊退韓國；美國前一場不敵澳洲，不過賽前運彩還是不看好中華隊能夠戰勝美國，一度開出中華隊受讓1.5分，中華隊不讓分贏球賠率2.30。

瑞安締中職歷史　想代表墨打奧運

瑞安締中職歷史　想代表墨打奧運

奧運資格會外賽／中華51比84澳洲

奧運資格會外賽／中華51比84澳洲

美國推3A右投戰中華　直球不快、小心他的滑球

美國推3A右投戰中華　直球不快、小心他的滑球

吳昇峰戰美國　力抗運動家3A右投

吳昇峰戰美國　力抗運動家3A右投

關鍵字：

中華隊棒球拉麵國旗林哲瑄陳禹勳12強加油

讀者迴響

發燒話題

李興文兒子 乾拌麵 12強 韓國瑜 王令麟 雪莉身亡 尹衍樑 謝震武 眼霜 王令麟 柯文哲 柯P 反送中 林志玲 金馬獎 唇筆 王令麟 黃寶慧 地震 停班停課 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 王令麟 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 王令麟 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 乾拌麵12強 王令麟 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 王令麟 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 王令麟 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 王令麟 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 王令麟 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 王令麟 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 黃寶慧 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 王令麟 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧

熱門新聞

母湯爆紅　光頭哥哥驚傳13日過世

太空人世界大賽作弊打爆柯蕭影片曝光！

光頭哥哥病逝！4天前「最後身影」曝　粉絲淚崩

林志玲婚禮爆漏揪…「演藝圈大咖」不爽

Tony獨帶Lucy飛美　婆婆看不下去

她回家驚見「母親氣絕疊外公屍塊上」1月後兇手死在衣櫥

孫安佐消失4天說話了！硬起來PO「黑底白字10字文」

中壢11歲弟擺攤1hr完售！他看全程：懂事到讓人心酸

Uniqlo「童貞殺」！正妹實穿掀裙：會常穿♥

國民黨不分區立委　夢幻隊名單曝

挑戰好市多最雷神品！他崩潰：被吉也要說

屏東2月大女嬰猝死　案情大逆轉

聖結石叫餐給1萬小費　外送員一看嚇慘

李小璐離婚首發聲：我被推送到生命的最後邊緣

父重病倒下…中壢11歲弟擺攤賣襪：怕被房東趕走

更多

最夯影音

更多
竹北吊車大王斥資4億豪宅開箱　1600坪台版「羅浮宮」擁18妻小

竹北吊車大王斥資4億豪宅開箱　1600坪台版「羅浮宮」擁18妻小
港警闖入強逮！她無助透個人資訊　發不自殺聲明卻遭「扯髮拖行」帶走

港警闖入強逮！她無助透個人資訊　發不自殺聲明卻遭「扯髮拖行」帶走

父重病倒下…中壢11歲弟「擺攤賣襪子」2hrs賺100元：怕被房東趕 走

父重病倒下…中壢11歲弟「擺攤賣襪子」2hrs賺100元：怕被房東趕 走

新北歡樂耶誕城「3大展區搶先看」化身魔法小鎮！仿真森林超夢幻♥

新北歡樂耶誕城「3大展區搶先看」化身魔法小鎮！仿真森林超夢幻♥

馮提莫上節目公開「拆假髮」　自爆「7天沒洗頭」...頭髮都黏住了！

馮提莫上節目公開「拆假髮」　自爆「7天沒洗頭」...頭髮都黏住了！

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

找屋族的福音報到

找屋族的福音報到

即刻下載全新東森房屋APP，您的家，東森房屋為您找到更好

即時／56屆金馬獎特別報導

即時／56屆金馬獎特別報導

金馬入圍內幕大公開！你最愛的導演明星上榜了嗎？

總統大選最新消息看這裡！

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面