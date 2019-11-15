12強一定要贏美！日拉麵攤販「舉台國旗4字」暖爆台人　陳禹勳：以你們為榮

▲中華隊加油！（圖／記者林敬旻攝）

網搜小組／劉維榛報導

12強中華隊「7:0開外掛完爆韓國」，全台爆淚嗨炸，如今進入超級循環賽（Super Round）最後2場，今（15）日台灣時間中午11點將對戰美國隊，台灣球星林哲瑄和陳禹勳昨晚在日本街頭見證了台日友好，一名拉麵店老闆寫下「台灣加油」，更舉起台灣國旗，讓台人感動直呼「吃一波！」

球星林哲瑄在臉書貼出一張超暖照片，可見一名拉麵老闆在餐車上升起台灣國旗，更親手寫下「台灣加油」，濃濃的人情味，隔著螢幕也能感受到滿滿能量爆棚，對此，林哲瑄也直呼「謝謝您的加油！」

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不久後，球星陳禹勳也上傳同角度畫面，感謝老闆的力挺，暖喊「早安！在日本生活的台灣人，我不知道你們會不會看的到，只是想跟你們說一下心裡話，我知道各位人在國外很辛苦，尤其是在日本社會上班上課，台灣加油，我以你們為榮！」

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▲2人有默契PO網！（圖／翻攝林哲瑄、陳禹勳臉書）

全台動起來，今天上午11點，戰力滿格中華隊將迎戰美國，吳昇峰扛下先發，他信心滿滿表示「終於輪到我了，這是我在12強初登板，也是最後一次上場，投完5局應該之後也土不到我，大家都說用盡全力，我命只有一條，要死也要死在投手丘上，投手丘站住愈久愈好，再把它交給後面投手。」

文章一貼出後，掀起全台民眾關注，「哲瑄加油！中華隊加油，期待再看一次帥氣的跑壘和釣蝦場開張」、「異鄉的感動」、「大家都在討論全壘打，但是我最欣賞的是你跑壘的衝勁，你真的很棒」、「我也有吃過，中外野有你真好^_^中華隊加油」、「今天抗美大作戰同胞們加油」、「加油，今天中午下課馬上殺過去巨蛋」、「間真的很好吃我也有吃過，鄉長加油中華隊加油」。

▲台人暖喊，吃一波！（圖／翻攝林哲瑄臉書）

據悉，拉麵攤商的地點，位在JR水道橋（東京巨蛋）車站，吃過的饕客都說讚，「東口出站就可以看到，晚上才會出來擺攤喔」、「JR水道橋站外賣拉麵的老伯」、「應該是JR水道橋站口的拉麵屋台，這攤好吃」。

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