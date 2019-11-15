被列不分區第1…為了警消、中華民國　葉毓蘭：我原本瞧不起政治的

▲葉毓蘭接受廣播節目專訪。（圖／翻攝自hitFM，下同）

記者張乃文／台北報導

國民黨不分區立委名單公布，暫列第一位為前警大教授葉毓蘭。她接受廣播節目專訪時提到，原先預計自己能搶入安全名單即可，但沒想到被排第一。她說，警察的辛苦要被看到，有犧牲奉獻的警察，才有安定社會；在受訪過程中她也頻頻拭淚，並說「這個國家對於警消的保障是不夠的」、「中華民國政府對不起這些警消」。

葉毓蘭接受資深媒體人羅友志的廣播節目專訪時被問及此次被列入不分區第一名的想法。她表示，其實她原本對政治是「有點瞧不起的」，但從未離開過警察的她認為，「中華民國政府對不起這些警消」及海巡等人員。

葉毓蘭提到，自己在擔任亞洲警察學會秘書長時，有不少機會可以和其他國家交流，「沒有國家像我們這樣虧待警察」，更直批，政府在做這些制度設計時，「沒有顧慮到警消工作的特性，這是我覺得很不公平的」，也是她認為「為什麼警消需要有代言人進入立法院」的原因。

「我是有使命的人」葉毓蘭談到警消殉職的例子時也頻頻拭淚，她說自己一直以來在關懷受傷、生病甚至殉職的警消時，感到相當心疼，「這個國家對於警消的保障是不夠的」。葉毓蘭舉例之前發生的桃園敬鵬大火意外，有人說警消人員殉職後可以領到多少錢，她憤慨的說「誰願意領這個錢啊？」、「沒有人願意領這個錢」。

葉毓蘭進一步說明，回到她想幫警消發聲的初心，「其實我不是只幫警消，我要幫的是中華民國」。她強調，自己除了背負著軍公教的期待外，看到的是台灣前途的問題，如果無法把制度修正，會讓許多警消人生不知道怎麼規劃，造成「不敢退休、活不下去」的情況。她期望，警察的辛苦要被看到，有犧牲奉獻的警察才有安定社會，在這之中受惠的是全國人民。

葉毓蘭提出，警察機關不敢退休會造成整個體制無法新陳代謝的問題，警力老化的同時也會影響到治安效能、升遷管道阻塞，最後導致影響到要從警的年輕人、新人無法進入，「這是環環相扣的」。



對於國民黨主席吳敦義接收外界對於不分區名單的抨擊，葉毓蘭則說，她感謝吳敦義如此看重她，把她放在第一位，而她覺得今日已經不同往昔，「吳主席的歷史定位就在此舉吧」，至於外界對吳敦義很多責難，她表示，自己必須肯定吳敦義從過去至今是扛著國民黨往前衝的領導。

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