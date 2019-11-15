　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

被列不分區第1…為了警消、中華民國　葉毓蘭：我原本瞧不起政治的

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼葉毓蘭接受廣播節目專訪。（圖／翻攝自hitFM）

▲葉毓蘭接受廣播節目專訪。（圖／翻攝自hitFM，下同）

記者張乃文／台北報導

國民黨不分區立委名單公布，暫列第一位為前警大教授葉毓蘭。她接受廣播節目專訪時提到，原先預計自己能搶入安全名單即可，但沒想到被排第一。她說，警察的辛苦要被看到，有犧牲奉獻的警察，才有安定社會；在受訪過程中她也頻頻拭淚，並說「這個國家對於警消的保障是不夠的」、「中華民國政府對不起這些警消」。

葉毓蘭接受資深媒體人羅友志的廣播節目專訪時被問及此次被列入不分區第一名的想法。她表示，其實她原本對政治是「有點瞧不起的」，但從未離開過警察的她認為，「中華民國政府對不起這些警消」及海巡等人員。

葉毓蘭提到，自己在擔任亞洲警察學會秘書長時，有不少機會可以和其他國家交流，「沒有國家像我們這樣虧待警察」，更直批，政府在做這些制度設計時，「沒有顧慮到警消工作的特性，這是我覺得很不公平的」，也是她認為「為什麼警消需要有代言人進入立法院」的原因。

▲葉毓蘭接受廣播節目專訪。（圖／翻攝自hitFM）

「我是有使命的人」葉毓蘭談到警消殉職的例子時也頻頻拭淚，她說自己一直以來在關懷受傷、生病甚至殉職的警消時，感到相當心疼，「這個國家對於警消的保障是不夠的」。葉毓蘭舉例之前發生的桃園敬鵬大火意外，有人說警消人員殉職後可以領到多少錢，她憤慨的說「誰願意領這個錢啊？」、「沒有人願意領這個錢」。

葉毓蘭進一步說明，回到她想幫警消發聲的初心，「其實我不是只幫警消，我要幫的是中華民國」。她強調，自己除了背負著軍公教的期待外，看到的是台灣前途的問題，如果無法把制度修正，會讓許多警消人生不知道怎麼規劃，造成「不敢退休、活不下去」的情況。她期望，警察的辛苦要被看到，有犧牲奉獻的警察才有安定社會，在這之中受惠的是全國人民。

葉毓蘭提出，警察機關不敢退休會造成整個體制無法新陳代謝的問題，警力老化的同時也會影響到治安效能、升遷管道阻塞，最後導致影響到要從警的年輕人、新人無法進入，「這是環環相扣的」。 

對於國民黨主席吳敦義接收外界對於不分區名單的抨擊，葉毓蘭則說，她感謝吳敦義如此看重她，把她放在第一位，而她覺得今日已經不同往昔，「吳主席的歷史定位就在此舉吧」，至於外界對吳敦義很多責難，她表示，自己必須肯定吳敦義從過去至今是扛著國民黨往前衝的領導。

其他人也看了這些...

不分區第十擬調整至安全邊緣　吳敦義搶先爆：我的順序會往下調
國民黨不分區名單吳敦義「謀私」　羅智強：注定不可能當選院長
見國民黨不分區名單　王鴻薇：到底我們要怎麼拉票？

更多熱門新聞...

向郭柯示好？若不滿國民黨不分區名單…張善政：還有民眾黨可以投
不分區名單衝擊韓國瑜選情　羅智強：國民黨的自殺聲明
青壯派面諫改排不分區邊緣　吳敦義暴走脫口：以我的資歷選總統有過分嗎

白白胖胖也是一種美

ET快訊
12強／吳昇峰7局遭敲2分砲逆轉　中華隊2:3敗給美國
影／「星宇航空」4.5分安全影片曝光！像在看3D皮克斯動畫
「最便宜新iPhone」即將發表！具3D感測iPad Pro
Her超任性下殺38折起！快來買好買滿撿便宜
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

打臉韓辦國家機器外洩韓國瑜房產　記者：國家圖書館查的到

立院三讀／雇主年齡歧視45歲以上求職者　最高開罰150萬

快訊／韓國瑜嗆公布房產獲利　蔡英文競辦附連結打臉：打開網頁就查到

全文／邱毅退出國民黨不分區：我將在其它戰場繼續痛打惡勢力

「吳敦義自排安全名單議題消失！」　李正皓：從不小看他的政治智慧

被列不分區第1…為了警消、中華民國　葉毓蘭：我原本瞧不起政治的

救國民黨須下猛藥！沈富雄：從下架吳敦義開始

影／韓國瑜陷豪宅風暴　陳其邁酸：能買7200萬房的人當庶民？

蘇巧慧跟洪簡廷卉是閨蜜？　當事人說話了：這輩子見面不超過5次

游錫堃列民進黨不分區感謝蔡英文：欣然接受徵召為台灣再戰

竹北吊車大王斥資4億豪宅開箱　1600坪台版「羅浮宮」擁18妻小

港警闖入強逮！她無助透個人資訊　發不自殺聲明卻遭「扯髮拖行」帶走

父重病倒下…中壢11歲弟「擺攤賣襪子」2hrs賺100元：怕被房東趕 走

新北歡樂耶誕城「3大展區搶先看」化身魔法小鎮！仿真森林超夢幻♥

馮提莫上節目公開「拆假髮」　自爆「7天沒洗頭」...頭髮都黏住了！

老媽趕上班...二哈咬走襪子躲床底　大眼緊盯+超靈活走位：這是我的！

與群鯊共舞！入海尋世界最巨鯊魚 意外撞見「同類相殘」超罕見畫面

嘉義爸月賺2萬...攜兒女同擠髒床　小兄妹：想快點賺錢，有個房間！

威尼斯53年最大洪災淹1.87公尺　聖馬可廣場直接變「巨大湖泊」

對土耳其年輕人介紹「寶島台灣」　人口數、品牌都知...網：感謝有你

打臉韓辦國家機器外洩韓國瑜房產　記者：國家圖書館查的到

立院三讀／雇主年齡歧視45歲以上求職者　最高開罰150萬

快訊／韓國瑜嗆公布房產獲利　蔡英文競辦附連結打臉：打開網頁就查到

全文／邱毅退出國民黨不分區：我將在其它戰場繼續痛打惡勢力

「吳敦義自排安全名單議題消失！」　李正皓：從不小看他的政治智慧

被列不分區第1…為了警消、中華民國　葉毓蘭：我原本瞧不起政治的

救國民黨須下猛藥！沈富雄：從下架吳敦義開始

影／韓國瑜陷豪宅風暴　陳其邁酸：能買7200萬房的人當庶民？

蘇巧慧跟洪簡廷卉是閨蜜？　當事人說話了：這輩子見面不超過5次

游錫堃列民進黨不分區感謝蔡英文：欣然接受徵召為台灣再戰

盛況！玖壹壹號召混血兒全員出動　洋蔥想耍狠...遭嫌棄落寞退場

刑事局抓6山老鼠扣一級木6噸市價600萬　中橫北橫紅檜肖楠扁柏都遭殃

高雄草衙道也飄雪了！還有「7米高麋鹿氣墊萌樂園」免費玩

「不把業務員當同仁」南山人壽小股東怒斥公司　名為承攬關係卻當僱傭管理　

太空人偷暗號害貝爾川丟飯碗？大都會：看起來不關我們的事

12強／中華2比3遭美國逆轉惜敗　晉級四強機會驟降

美樂蒂控又多了收藏品　清心福全推出加價購「美樂蒂3D杯」

海碩盃／15歲WTA未來之星冠軍楊亞依　最年輕會內賽勝利

石虎路殺再添一樁！四肢骨折倒臥河床身亡　苗縣今年第22隻喪命

12強／張進德傷退換捕手　吳昇峰馬上被轟落後退場　

糊塗人夫拍水龍頭邀功！正宮一看竟抓到「全裸小三」

政治熱門新聞

國民黨不分區立委　夢幻隊名單曝

韓國瑜爆：2大原因讓年輕人超厭韓

圖／一張圖看韓國瑜房產買賣資料

全文／邱毅主動退出國民黨不分區

國民黨不分區名單＝自殺聲明？　吳敦義髮夾彎一次看

未列民進黨不分區　林飛帆356字回應

民進黨不分區名單　段宜康：最委屈是蘇貞昌

邱毅：為什麼挺台獨沒事　挺統一要受攻擊

洪簡廷卉婉拒列入　羅文嘉：已掌握黑資料來源IP

謝震武解析不分區意義：政黨價值

黃智賢轟蔣萬安挺港　「真是夠了！」

快訊／蔡英文出手　民進黨最新不分區名單出爐

柯文哲親自找　新光公主入民眾黨不分區

學姐激吻新歡直擊　黃瀞瑩宜蘭夜渡花美男

更多熱門

相關新聞

救國民黨！沈富雄：從下架吳敦義開始

救國民黨！沈富雄：從下架吳敦義開始

國民黨主席吳敦義列黨內不分區安全名單，引來黨內反彈，15日將開臨時中常會調整名單。對此，前民進黨立委沈富雄15日在臉書表示，「只有吳主席完全裸退才能改造國民黨」，要救國民黨須下猛藥，要下猛藥，就從下架吳主席開始。

蘇巧慧跟洪簡廷卉是閨蜜？　當事人說話了：這輩子見面不超過5次

蘇巧慧跟洪簡廷卉是閨蜜？　當事人說話了：這輩子見面不超過5次

游錫堃列民進黨不分區感謝蔡英文：欣然接受徵召為台灣再戰

游錫堃列民進黨不分區感謝蔡英文：欣然接受徵召為台灣再戰

黃智賢轟蔣萬安挺港　「真是夠了！」

黃智賢轟蔣萬安挺港　「真是夠了！」

虧雞林義豐宣布選立委

虧雞林義豐宣布選立委

關鍵字：

葉毓蘭國民黨不分區國民黨2020大選立委

讀者迴響

發燒話題

李興文兒子 乾拌麵 12強 韓國瑜 王令麟 雪莉身亡 尹衍樑 謝震武 眼霜 王令麟 柯文哲 柯P 反送中 林志玲 金馬獎 唇筆 王令麟 黃寶慧 地震 停班停課 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 王令麟 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 王令麟 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 乾拌麵12強 王令麟 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 王令麟 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 王令麟 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 王令麟 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 王令麟 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 王令麟 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 黃寶慧 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 王令麟 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧

熱門新聞

母湯爆紅　光頭哥哥驚傳13日過世

太空人世界大賽作弊打爆柯蕭影片曝光！

光頭哥哥病逝！4天前「最後身影」曝　粉絲淚崩

林志玲婚禮爆漏揪…「演藝圈大咖」不爽

Tony獨帶Lucy飛美　婆婆看不下去

她回家驚見「母親氣絕疊外公屍塊上」1月後兇手死在衣櫥

挑戰好市多最雷神品！他崩潰：被吉也要說

孫安佐消失4天說話了！硬起來PO「黑底白字10字文」

中壢11歲弟擺攤1hr完售！他看全程：懂事到讓人心酸

國民黨不分區立委　夢幻隊名單曝

中華隊最後反攻機會　8局結束中華2：3美國

Uniqlo「童貞殺」！正妹實穿掀裙：會常穿♥

屏東2月大女嬰猝死　案情大逆轉

聖結石叫餐給1萬小費　外送員一看嚇慘

李小璐離婚首發聲：我被推送到生命的最後邊緣

更多

最夯影音

更多
竹北吊車大王斥資4億豪宅開箱　1600坪台版「羅浮宮」擁18妻小

竹北吊車大王斥資4億豪宅開箱　1600坪台版「羅浮宮」擁18妻小
港警闖入強逮！她無助透個人資訊　發不自殺聲明卻遭「扯髮拖行」帶走

港警闖入強逮！她無助透個人資訊　發不自殺聲明卻遭「扯髮拖行」帶走

父重病倒下…中壢11歲弟「擺攤賣襪子」2hrs賺100元：怕被房東趕 走

父重病倒下…中壢11歲弟「擺攤賣襪子」2hrs賺100元：怕被房東趕 走

新北歡樂耶誕城「3大展區搶先看」化身魔法小鎮！仿真森林超夢幻♥

新北歡樂耶誕城「3大展區搶先看」化身魔法小鎮！仿真森林超夢幻♥

馮提莫上節目公開「拆假髮」　自爆「7天沒洗頭」...頭髮都黏住了！

馮提莫上節目公開「拆假髮」　自爆「7天沒洗頭」...頭髮都黏住了！

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

找屋族的福音報到

找屋族的福音報到

即刻下載全新東森房屋APP，您的家，東森房屋為您找到更好

即時／56屆金馬獎特別報導

即時／56屆金馬獎特別報導

金馬入圍內幕大公開！你最愛的導演明星上榜了嗎？

總統大選最新消息看這裡！

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面