數學老師辱罵體罰…少女下秒學校4F助跑墜下殞命！爸悲泣：她最後對我笑了

▲12歲少女中午從4樓教室一躍而下慘死。（圖／翻攝自廣州DV現場）

記者鄭思楠／綜合報導

廣東省珠海市一位12歲少女12日中午突然從學校4樓墜下，經搶救無效殞命。爸爸聽聞噩耗趕到現場，見到了女兒最後一面，奔潰表示，「女兒當時躺在地上，已經有點翻白眼了，但她知道我來了，聽到我的呼喊，她應了一聲，最後微笑了。」傷心欲絕的家人為了查出孩子慘死真相，翻查了學校攝影機，再次知道泣血事實。

據《廣東DV現場》報導，林姓男子的女兒叫小茹（化名），在珠海香洲區壯華學校讀國小6年級。12日中午，父親突然接到一通電話，竟被告知「小茹從教學樓4樓墜下……。」

▲爸爸見到了女兒最後一面。（圖／翻攝自廣州DV現場）

父親立馬往學校趕，見到了躺在地上的女兒，隨後立即將女兒送醫搶救，但還是沒能挽回女兒的生命，「一個父親，見到女兒這種樣子，多殘忍的事情；女兒全身失血，無法呼吸，根本來不及搶救。」

12歲原本是花一般的年紀，還沒來得及好好感受世界，卻選擇結束了自己的生命，她在跳樓之前，到底經歷了什麼？小茹的家屬懷著悲痛的心情，找到了學校和警方，查看了教室的監視器畫面。

▲▼女孩事發前遭到數學老師批評、打手掌。（圖／翻攝自廣州DV現場）

林男泣血描述，「當時是中午的12點多，本應該是午餐時間，但是女兒都還沒吃上一口飯，就被數學老師王老師突然喊走抽查作業。」畫面顯示，王老師當著其他孩子的面，直接把作業本一摔，對小茹一頓責駡，隨後還拿尺子打了三四下女孩的手掌，打完之後繼續批評了三四分鐘。

林男說，女兒當時的表情已經顯示無法承受這樣的傷害，「老師剛罵完，一走出教室；我女兒就馬上衝出去跳了下去。」目擊全過程的小茹同班同學表示，當時因為小茹沒完成作業，王老師就過來批評，「當時罵的真的很厲害，小茹就哭了、全臉通紅。」

▲王姓老師今年40多歲。（圖／翻攝自廣州DV現場）

據了解，王姓女老師今年四十多歲。父親悲痛表示，「王老師一直都沒有站出來給一個交代，這讓我十分氣憤，而且根據校方提供的對方教師資格證，也查不到相關訊息。」他在心裡打上了問號，「老師是否具備教師資質？」

有家長13日反映，自己的孩子也曾在學校遭到體罰。對於家長所說的老師體罰，該校的張姓校長直接否認，但是關於王姓老師是否存在資質和小茹墜樓事件的相關情況，不願意多說。目前，事件在進一步調查中。

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▼張姓校長。（圖／翻攝自廣州DV現場）