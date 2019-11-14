透天厝工地傳意外　台中工人從4樓跌落電梯井墜地送醫不治

▲消防人員下到電梯井底部，準備救人。（圖／記者李忠憲翻攝）

記者李忠憲／台中報導

張姓工人14日在北屯區透天厝4樓頂施工時，不慎從電梯井跌落至1樓底，全身多處骨折，經送醫急救後仍宣告不治。警方初步排除外力導致墜樓，死因有待檢警相驗，至於工地是否由缺失，台中市勞動檢查處已前往調查釐清。

台中市消防局14日上午11點多獲報，北屯區和福路一處透天厝工地，有一名男性工人從5樓高處不慎從電梯井跌落到一樓底部。由於報案人稱只需救護車，消防隊先派遣一輛救護車及救護員趕往現場，到場後發現墜樓的56歲張姓男工人肢體骨折，傷勢嚴重，已無生命徵象，但需救助器材才能將他搬運上來。經請求支援，救護員一面幫他急救，在支援人車到場後將他搬運上救護車，送往台中慈濟醫院急救，下午1點多宣告不治死亡。

警方獲報後也趕到現場採證，根據事發當時張男的同事描述及現場跡證，初步排除外力導致墜樓，應是不慎跌落，但死因仍有待檢察官、法醫相驗。警方也同步通知台中市勞動檢查處。

中市勞檢處表示，事發後已接獲警消通報，並已派員前往調查。依法令規範，施工中建築在電梯井各樓出口必須設置護欄，在電梯井內工作時必須設置施工架，工人則必須綁安全帶，將調查是否有疏失。

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