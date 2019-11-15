27歲女高樓墜下…砸中「2無辜路人」四肢變形亡！8歲女童當場被壓死

▲27歲李姓女子14日從高樓墜下慘死。（示意圖／示意圖／pixabay）

記者鄭思楠／綜合報導

廣東省肇慶市懷集縣一位27歲李姓女子14日從解放中路某大樓高層墜下，當場身亡。不過，這起慘案卻牽連兩個無辜路人，當時李女墜下後，當場砸中一輛正巧駛過的機車，致使機車上尾座上的2個女童1死1傷。

據《澎湃新聞》報導，廣東肇慶懷集縣公安局微信公眾號14日發佈通報，「當日14時許，李某（女，27歲，懷城鎮人）從高層墜下，當時，黎某駕駛的機車途經該路段，機車尾座上的兩女孩伍某淳（8歲）、伍某晴（7歲，兩人均是汶朗鎮人，住縣城）被砸中；李女當場死亡，並致伍某淳、伍某晴受傷。」

伍某淳經送院搶救無效死亡，伍某晴仍在搶救中。目前，警方正在進一步調查案件中。

網友看後唏噓不已，紛紛表示，「人間慘劇」、「沒說人家是自殺啊！可能她也是意外墜樓，但是孩子可憐啊，保佑另外一個好好的」、「路上這倆女孩太慘了，唉」、「我的天，這是要自殺還是要謀殺！自殺因為生活不易的話就不要再讓別人生活不易了」、「害人害己，人間悲劇」、「現在從高樓大廈旁邊走過的時候要特別小心」。

我該答應女友嗎？

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：

自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995

▼她墜下時，砸中一臉路過機車，造成車上2女童1死1傷。（圖／pakutaso.com、Pexels）