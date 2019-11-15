黑衣男墜樓身亡！事發大樓公開5條監視器影片　5樓欄杆邊助跑後跳下

▲香港荃灣，有黑衣男倒臥血泊中。（圖／翻攝自臉書／巴打絲打 Facebook Club）

記者鄭思楠／綜合報導

香港一名黑衣男子13日浴血倒臥在香港荃灣嘉里物流中心對面地上，昏迷不醒，送院後不治。事發後，一度有消息指，他是遇襲後被人推下樓。不過，事發大樓的管理方在14日1時許公開5條監視器畫面，只見死者獨自入電梯往5樓，其後於5樓圍欄位置徘徊數分鐘後，突然助跑向前跳下。

據《香港01》報導，嘉里配套管理服務公佈了13日晚10時16分至10時27分之間的5條影片。第一條影片中，於時間22:17:42時，一名身穿黑衫黑褲的男子走過，於22:18:04消失在畫面，根據地圖，走過的應為進入嘉里停車場的永基路。

第二段影片為嘉里P1停車場入口的情況，男子於22:18:03出現在監視器畫面中，並轉入停車場位置。第三段影片為停車場內的情況，男子於22:18:34至22:18:45時的畫面中出現，並進入一座大樓。

第四段影片是一電梯內的情況，黑衣男於22:20進入升降機，期間將背包側背在左邊，左手拿著一部手機，身穿的黑色長褲側邊有藍色邊，穿NIKE球鞋，於22:20:35走出電梯，當時升降機顯示到達5樓。

第5段影片為嘉里荃灣倉庫5樓情況，黑衣男子於22:21:27在畫面右上角出現，直接走到5樓圍欄位置一條柱邊，到22:25:30從柱後走出，出現在畫面中，隨後不斷在圍欄附近徘徊，到22:26:03時，疑似助跑突然向前衝，消失在畫面中，直至畫面於22:27:07結束。

所有監視器片段中，男子身穿的有藍色邊的褲子、NIKE 球鞋，都與墮樓男子的褲子及鞋一樣。

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