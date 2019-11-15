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把握好天氣！北台灣今起3天回溫放晴　下週「驟降濕冷」高溫不到20℃

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▲▼衛星雲圖。（圖／翻攝中央氣象局）

▲衛星雲圖。（圖／翻攝中央氣象局，下同）

記者葉國吏／綜合報導

今日有乾空氣移入，天氣轉多雲到晴，溫度也會略微回升，北台灣週末都會是好天氣。不過值得注意的是，下週一有另一波「強東北季風」南下，北台灣氣溫驟降轉濕冷，根據目前資料顯示，最高溫將首度降至20度以下。

中央氣象局預報員官欣平表示，今(15)日東北季風持續影響，但較乾的空氣移入，各地大多為多雲到晴的天氣，僅東半部有零星短暫雨；氣溫方面，清晨各地低溫約17-20度。白天因水氣減少，北台灣高溫回升，約25-27度，花東高溫約26、27度，中南部高溫可達28-30度間，中南部日夜溫差大。

請繼續往下閱讀...

▲▼衛星雲圖。（圖／翻攝中央氣象局）

▲雷達合成回波圖。

氣象專家吳德榮於「三立準氣象·老大洩天機」撰稿指出，明(16)日起東北季風減弱，各地晴時多雲；白天微熱、早晚涼。週(17)日西半部為多雲時啨，白天微熱、早晚涼；東半部有局部雨，大台北東側亦有局部短暫雨的機率。

吳德榮表示，下週一至週四(18至21日)另一波強東北季風南下，北部、東半部因迎風面的抬升作用及南海引進的中層水氣，將有明顯降雨；背風面(中南部)中層雲增多、有零星短暫降雨的機率。下週一、二北台灣氣溫遽降、天氣轉濕冷，白天高溫將首度降至20度左右，要注意保暖；其他地區氣溫亦下降、轉涼。下週三、四冷空氣減弱、氣溫緩升，北台灣仍濕涼微冷。

▼一週預報，下週二(19日)北台灣高溫目前預估不到20度。

▲▼衛星雲圖。（圖／翻攝中央氣象局）

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