　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

大陸霾害又來「台北一早霧茫茫101快消失」　全台空品淪陷一片橘黃

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

台北街景。（圖／東森新聞）

▲今早台北街景一片霧茫茫。（圖／東森新聞）

記者陳俊宏／台北報導

大陸霾害又來了，空氣好髒！環保署提醒，今天（14日）隨東北季風挾帶沙塵南下，凌晨起將影響台灣空氣品質，西半部空氣品質可能達「橘色提醒」等級，西半部局部地區將達「紅色警示」等級。台北一早街景霧茫茫，連地標101大樓都快消失。

環保署空氣品質監測網表示，依中央氣象局13日下午4時氣象資料，13日白天於大陸山東地區觀測PM10小時值約為300到350微克／立方公尺，上海地區觀測PM2.5小時值約為120到130微克／立方公尺。

請繼續往下閱讀...

▼今早台北街景一片霧茫茫，連101大樓都快消失。（圖／翻攝空氣品質監測網）

空氣品質。（圖／翻攝空氣品質監測網）

▼今晨7時各地空氣品質。（圖／翻攝空氣品質監測網）

空氣品質。（圖／翻攝空氣品質監測網）

空氣品質監測網說，污染物可能於今凌晨隨東北季風南下影響北部地區，午後影響中南部地區；南部地區位於下風處，污染物易累積；雲嘉南沿海地區因午後風速增強，短時間可能發生地表揚塵現象。

空氣品質監測網指出，今花東空品區為「普通」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭空品區及離島地區為「橘色提醒」等級；西半部局部地區將達「紅色警示」等級。

►我沒有遲到，是時間遲到了！

▼今空品預報全台一片橘黃。（圖／翻攝空氣品質監測網）

空氣品質。（圖／翻攝空氣品質監測網）

ET快訊
再組1個黨！趙少康批吳敦義是「國民黨最大罪人」：自私的黨主席
快訊／屏東民宅火警　三代六口4人無生命跡象
美女醫師「拒時力」轉列綠黨不分區立委首位　深夜曝心聲
Her超任性下殺38折起！快來買好買滿撿便宜
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

大陸霾害又來「台北一早霧茫茫101快消失」　全台空品淪陷一片橘黃

香港中文大學台生返台「戴口罩掩倦容」　警民衝突看網路才知道

今變天高溫掉8度！下周鋒面雨3天大降溫　賈新興曝海鷗慢飛：2天水氣更多

父重病倒下…中壢11歲弟「擺攤賣襪子」2hrs賺100元：怕被房東趕走

Google研發失敗　「智慧隱形眼鏡」台灣交大做到了！戴著就能玩AR遊戲

全台第1場「輕鬆自在場」無壓演出！觀眾發出聲音、離場再回來都可以

「竹北吊車王」後宮藏16女密友？　胡漢龑澄清：確定自己只有4個老婆

再搶下一縣市！foodpanda11/20「解鎖南投」　在地老店、排隊美食通通有

戰場延伸至校園！香港明停課　學者分析港府已暴露弱點

竹北吊車大王「追4妻3招式」曝光！　居然超純情還怕被拒絕

HowHow住美國飯店「帳單破萬」 他嘆別亂碰冰箱：我1罐都沒喝耶

Ella剛找回護照「又掉了皮夾&眼鏡」　看到羅志祥貼文才發現...雙手合十求原諒ＸＤ

中華隊大勝！展元擁愛妻感動哭 張奕成抗韓英雄...全台享榮耀

中和遇外送員拋錨！指揮哥秒幫　綁繩「連人帶車」拉4KM：別謝我

超實用「回音法」練習英文發音　不要急跟唸！老師：聽力很重要

台中南屯驚傳虐狗！20秒內「水管抽打」18下　牠痛到慘叫求饒

飼主20秒內「水管抽打」18下　台中虐狗牠慘叫求饒還被腳踹

在家玩遊戲就能瘦！30分鐘爆汗　網紅開箱健身環挑戰魔王關崩潰

對土耳其年輕人介紹「寶島台灣」　人口數、品牌都知...網：感謝有你

李光洙夜店熱舞遭虧「骯髒」　李國主跳到忘我..劉在錫：以為是摔角手ＸＤ

大陸霾害又來「台北一早霧茫茫101快消失」　全台空品淪陷一片橘黃

香港中文大學台生返台「戴口罩掩倦容」　警民衝突看網路才知道

今變天高溫掉8度！下周鋒面雨3天大降溫　賈新興曝海鷗慢飛：2天水氣更多

父重病倒下…中壢11歲弟「擺攤賣襪子」2hrs賺100元：怕被房東趕走

Google研發失敗　「智慧隱形眼鏡」台灣交大做到了！戴著就能玩AR遊戲

全台第1場「輕鬆自在場」無壓演出！觀眾發出聲音、離場再回來都可以

「竹北吊車王」後宮藏16女密友？　胡漢龑澄清：確定自己只有4個老婆

再搶下一縣市！foodpanda11/20「解鎖南投」　在地老店、排隊美食通通有

戰場延伸至校園！香港明停課　學者分析港府已暴露弱點

竹北吊車大王「追4妻3招式」曝光！　居然超純情還怕被拒絕

迪格隆連2年賽揚獎！柳賢振無緣亞洲第1人　第1名選票勝過王建民

洪秀柱深夜發文：不分區報恩名單？最終責任吳敦義承擔

貿聯-KY第3季EPS 4.48元　優於去年同期表現

肖戰「亞太第一帥童年照」曝光！　超Q嘴邊肉笑起來同步率100%

Tony獨帶Lucy飛美⋯5天後「連婆婆都看不下去」！　隋棠笑哭：爸爸努力了

專訪／來不及擁抱說愛你…方志友喪父8年至今後悔「沒有好好陪他」

不問預算多寡和觀眾偏好！《冰雪奇緣2》故事團隊：自私做出好電影

獨／黃子佼「連莊」一語成讖！　3度扛下《紅白》總主持棒

關鍵證人首爆料：川普詢問烏克蘭調查拜登進度「他很關心」

快訊／屏東民宅火警　三代六口被救出4人無生命跡象

正妹「把車窗當鏡子」忘情喬奶　駕駛坐車內錄全程：茂係啊！

生活熱門新聞

吊車大王擁4妻16女密友　4億後宮曝光

吊車大王妻妾美照曝光　凍齡回春靠一招

爸往生第二天跪遺照前哭　「我睡一下怎變這樣？」

父重病倒下…中壢11歲弟擺攤賣襪：怕被房東趕走

女友買多功能月曆！他淚嘆：人生變黑白

今變天高溫掉8度　下周鋒面雨3天大降溫

屏東哥取消搬家！她機警揭恐怖真相

妹子吃不完：有付錢啊　男友斥1句廚師淚噴

一夜變天！北部高溫掉6°C有感濕涼

竹北吊車大王追4妻招式超純情！

Uber Eats被爆取消免運改推月費制

吊車大王「4妻後宮」對外開放　直接幫業務換新手機

後宮16紅粉？　胡漢龑：只有4妻

「竹北神鵰王」擁18妻小！二千金日本待產寵上天

更多熱門

相關新聞

今變天高溫掉8度　下周鋒面雨3天大降溫

今變天高溫掉8度　下周鋒面雨3天大降溫

中央氣象局預報員李孟軒表示，今天（14日）東北季風影響，預估北部、東北部白天高溫將比13日下降約7、8度，僅約22、23度；下周一（18日）鋒面通過和另一波東北季風增強，預估水氣比這波多，迎風面3天有雨。天氣風險公司總監、全台唯一災害性天氣預報士賈新興指出，海鷗颱風慢飛，東半部、恆春半島周六（16日）水氣開始增多，周日（17日）、下周一水氣更多、降雨會明顯。

一夜變天！北部高溫掉6°C有感濕涼

一夜變天！北部高溫掉6°C有感濕涼

非洲豬瘟肆虐！12月全台模擬爆發演習

非洲豬瘟肆虐！12月全台模擬爆發演習

雙颱共舞！26號颱「海鷗」生成

雙颱共舞！26號颱「海鷗」生成

海鷗颱風最快今生成晚起變天　下周雨更多高溫掉7度

海鷗颱風最快今生成晚起變天　下周雨更多高溫掉7度

關鍵字：

氣象氣象雲空氣品質環保署

讀者迴響

發燒話題

李興文兒子 12強 韓國瑜 王令麟 雪莉身亡 尹衍樑 謝震武 眼霜 柯文哲 柯P 反送中 林志玲 金鐘獎 王令麟 唇筆 黃寶慧 地震 停班停課 香港 石虎 大老闆傳奇 王令麟 颱風即時 登革熱 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 王令麟 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 王令麟 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 王令麟 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 王令麟 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 王令麟 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 王令麟 信用卡 黃寶慧 麥田圈 金字塔 王令麟 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 王令麟 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧

熱門新聞

孫安佐消失4天說話了！硬起來PO「黑底白字10字文」

20歲OL好樂迪酒醉遭性侵2次：身體習慣對方

張承中離婚Selina 3年爆熱戀尹馨！一家三口照首曝光

不只孫鵬掰《國光幫幫忙》…屈中恆也走人！

太空人世界大賽作弊打爆柯蕭影片曝光！

吊車大王擁4妻16女密友　4億後宮曝光

獨／孫鵬掰了14年《國光幫幫忙》：節目早人事已非！　演藝事業歸零

印尼男大生炸彈捆身　警總前自爆

金賢洙噴話為投手　輸球別看網路

李威悼許瑋倫！連12年不忘「11月13日」　

女主角調一根頭髮　劇組等15分鐘

她帶交往5月男友見家人　約會慘變認親大會

雪貂愛上狼犬　以為彼此是同類

中華、墨接下來2戰全勝　韓國將不能贏日本

吊車大王妻妾美照曝光　凍齡回春靠一招

更多

最夯影音

更多
HowHow住美國飯店「帳單破萬」 他嘆別亂碰冰箱：我1罐都沒喝耶

HowHow住美國飯店「帳單破萬」 他嘆別亂碰冰箱：我1罐都沒喝耶
Ella剛找回護照「又掉了皮夾&眼鏡」　看到羅志祥貼文才發現...雙手合十求原諒ＸＤ

Ella剛找回護照「又掉了皮夾&眼鏡」　看到羅志祥貼文才發現...雙手合十求原諒ＸＤ

中華隊大勝！展元擁愛妻感動哭 張奕成抗韓英雄...全台享榮耀

中華隊大勝！展元擁愛妻感動哭 張奕成抗韓英雄...全台享榮耀

中和遇外送員拋錨！指揮哥秒幫　綁繩「連人帶車」拉4KM：別謝我

中和遇外送員拋錨！指揮哥秒幫　綁繩「連人帶車」拉4KM：別謝我

超實用「回音法」練習英文發音　不要急跟唸！老師：聽力很重要

超實用「回音法」練習英文發音　不要急跟唸！老師：聽力很重要

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

找屋族的福音報到

找屋族的福音報到

即刻下載全新東森房屋APP，您的家，東森房屋為您找到更好

即時／56屆金馬獎特別報導

即時／56屆金馬獎特別報導

金馬入圍內幕大公開！你最愛的導演明星上榜了嗎？

總統大選最新消息看這裡！

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面