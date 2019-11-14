大陸霾害又來「台北一早霧茫茫101快消失」　全台空品淪陷一片橘黃

▲今早台北街景一片霧茫茫。（圖／東森新聞）

記者陳俊宏／台北報導

大陸霾害又來了，空氣好髒！環保署提醒，今天（14日）隨東北季風挾帶沙塵南下，凌晨起將影響台灣空氣品質，西半部空氣品質可能達「橘色提醒」等級，西半部局部地區將達「紅色警示」等級。台北一早街景霧茫茫，連地標101大樓都快消失。

環保署空氣品質監測網表示，依中央氣象局13日下午4時氣象資料，13日白天於大陸山東地區觀測PM10小時值約為300到350微克／立方公尺，上海地區觀測PM2.5小時值約為120到130微克／立方公尺。

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▼今早台北街景一片霧茫茫，連101大樓都快消失。（圖／翻攝空氣品質監測網）

▼今晨7時各地空氣品質。（圖／翻攝空氣品質監測網）



空氣品質監測網說，污染物可能於今凌晨隨東北季風南下影響北部地區，午後影響中南部地區；南部地區位於下風處，污染物易累積；雲嘉南沿海地區因午後風速增強，短時間可能發生地表揚塵現象。

空氣品質監測網指出，今花東空品區為「普通」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭空品區及離島地區為「橘色提醒」等級；西半部局部地區將達「紅色警示」等級。

►我沒有遲到，是時間遲到了！

▼今空品預報全台一片橘黃。（圖／翻攝空氣品質監測網）