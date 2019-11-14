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今變天高溫掉8度！下周鋒面雨3天大降溫　賈新興曝海鷗慢飛：2天水氣更多

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天氣圖。（圖／氣象局）

▲氣象局觀測，今晨2時海鷗颱風在鵝鑾鼻東南方1130公里海面上，以每小時19公里速度，向西北進行。（圖／氣象局）

記者陳俊宏／台北報導

中央氣象局預報員李孟軒表示，今天（14日）東北季風影響，預估北部、東北部白天高溫將比13日下降約7、8度，僅約22、23度；下周一（18日）鋒面通過和另一波東北季風增強，預估水氣比這波多，迎風面3天有雨。天氣風險公司總監、全台唯一災害性天氣預報士賈新興指出，海鷗颱風慢飛，東半部、恆春半島周六（16日）水氣開始增多，周日（17日）、下周一水氣更多、降雨會明顯。

陸上強風特報：基隆市、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、台南市、屏東縣、宜蘭縣、花蓮縣、台東縣、澎湖縣、金門縣、連江縣

請繼續往下閱讀...

氣象局今晨對全台18縣市發布「陸上強風特報」，東北風明顯偏強，台南以北、東半部（含綠島、蘭嶼）、恆春半島及澎湖、金門、馬祖沿海空曠地區及鄰近海域易有8至10級強陣風，台灣（含各外島）沿海及鄰近海域並有較大風浪，海邊活動請注意安全。

李孟軒接受《ETtoday新聞雲》訪問表示，這波東北季風的水氣比較少，今僅北部、東北部有些局部降雨，花蓮、台東則為較零星的降雨，其他地區為多雲到晴。

天氣圖。（圖／氣象局）

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）

天氣圖。（圖／氣象局）

李孟軒說，這波東北季風影響到周五（15日），屆時水氣更少，僅東半部有零星降雨；周末東北季風減弱，早晚溫差比較大，北部高溫回升至約28到30度，降雨以東半部為主。

李孟軒指出，下周一鋒面通過加上東北季風增強，東北季風影響至周三，預估水氣會比這波多、比較濕涼，雨區在迎風面北部、東半部，北部低溫約16、17度，和這周差不多，主要是高溫會下降，周二估約20到22度比較冷；至於中南部高溫約27到29度，低溫約18、19度。

▼北部周末高溫回升到30度，下周大降溫。（圖／氣象局）

天氣圖。（圖／氣象局）

氣象局觀測，今晨2時海鷗颱風在鵝鑾鼻東南方1130公里海面上，以每小時19公里速度，向西北進行。李孟軒表示，未來幾天強度會緩慢增強，但仍是輕颱等級，這幾天比較緩慢朝菲律賓移動，碰到陸地後減弱，預估會通過菲律賓；水氣從周末開始有機會帶上來台灣，但有多少還要再觀察。

賈新興13日在臉書提到，海鷗慢慢飛往呂宋島，如此慢飛對呂宋島影響很大，可能到下周二（19日）；從系集預測路徑來看，72小時後路徑分歧大，歐美是穿過呂宋島後減弱，進入南海則要再觀察，英國是往東北方向走，研判仍以走歐美的路徑機率高。

賈新興說，海鷗對台灣沒有直接影響，但因海鷗振翅飛翔，東半部和恆春半島周六水氣開始增多，周日、下周一水氣更多，降雨會明顯；東部海面、巴士海峽、台灣海峽南側風浪大。他指出，目前看下周一下午又有一波冷空氣下來，是比較濕冷型的，要多留意後續預報狀況。

►我沒有遲到，是時間遲到了！

▼李孟軒說，預估海鷗颱風會通過菲律賓，帶上來水氣多少還要觀察。（圖／氣象局）

天氣圖。（圖／氣象局）

▼賈新興表示，歐美估海鷗穿過呂宋島後減弱，進入南海則要再觀察，英國是往東北方向走，研判仍以走歐美的路徑機率高。（圖／翻攝賈新興臉書）

天氣圖。（圖／翻攝賈新興臉書）

▼各國模式最新模擬海鷗颱風、風神颱風未來路徑。（圖／點圖可放大／typhoon2000）

天氣圖。（圖／typhoon2000）

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